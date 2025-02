Mariánské Lázně začaly na své objekty instalovat solární panely

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mariánské Lázně začaly instalovat fotovoltaické panely na své budovy. V první etapě se solární elektrárny objeví na Městském domu dětí a mládeže Dráček a na hale stadionu Viktoria. Postupně by město chtělo připravit pro komunitní energetiku i další objekty. Počítá s tím, že na jejich pořízení získá státní dotace, řekl starosta města Martin Hurajčík (ANO)."Tak není to nový projekt na fotovoltaické elektrárny. Je to projekt, který už je dokonce v běhu. V současné době již máme nainstalované fotovoltaické panely na Městském domu dětí a mládeže Dráček, stačí ho zapojit do sítě. A nyní se budou instalovat fotovoltaické panely na budovu na Viktorce ve sportovním areálu. Bude to komunitní energetika, to znamená, že si budou moct i ty naše organizace v budoucnosti vypomáhat posíláním energie. Takže určitě to přinese městu úspory," uvedl Hurajčík.

S instalací panelů město začalo už na konci loňského roku, ale dokončení zdržely problémy s připojením fotovoltaických zdrojů do sítě. Podle Hurajčíka obě první elektrárny na střechách městských budov budou stát asi 1,6 milionu korun, celkové náklady na přípravu a projekt budou okolo čtyř milionů korun.

Podle starosty lázeňského města by se úspory na elektrické energii mohly pohybovat až okolo 50 procent, reálné se ale ukážou až v samotném provozu solárních panelů. Nespornou výhodou ale bude i to, že lze jednotlivé zdroje navzájem propojit nebo využít vyrobenou levnou energii v jiných městských objektech.

Mariánské Lázně mají ale při instalaci solárních panelů na budovy omezení v tom, že jako město s památkovou rezervací a město na seznamu památek UNESCO nemůže montovat panely na historické budovy v centru města, ale jen na objekty v okolní zástavbě.

reklama