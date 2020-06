Masožravky jsou i v české přírodě, některé pozřou drobné mušky

Miroslav Vinkler 7.6.2020 09:29

Naše masožravé rostliny ,tučnice i rosnatka, byly bohužel z naší krajiny smeteny neuváženým odvodňováním krajiny zejména v podhorských prameništních oblastech. Měl by existovat silný veřejný zájem na jejich navrácení do původních míst. Což jak patrno se nedaří , není nikdo, kdo by o to stál. (míněna státní správa)

Odpovědět