Maximální částky u dotací pro včelaře vzrostou, schválila vláda
"Jedná se o reakci na inflační vlivy v posledních letech, které vedly ke zdražení včelařského vybavení a k zvýšení mzdových nákladů. Z tohoto důvodu dochází k zvýšení některých maximálních částek dotací o 15 procent tak, aby došlo ke zvýšení efektivity podpory včelaření," uvádí předkládací zpráva.
Návrh také zvyšuje částky na vzdělávací akce pro chovatele včel a na vedení včelařského kroužku. Podle důvodové zprávy k návrhu se od vzdělávacích akcí začalo mírně ustupovat, protože maximální částky v některých případech nepokryly převážnou část nákladů na dopravu lektora. "V tomto případě se samotným lektorům přestává vyplácet takovéto akce pořádat. Navýšením částek dojde ke stabilizaci vzdělávacích akcí, kdy pomohou zpět přivést nejlepší odborníky v oboru, tedy těch, kteří od vyučování s ohledem na finance v poslední době ustoupili," uvádí návrh.
Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k podpoření některých zájmových činností, včetně včelařství.
Včelaři dostávají podporu jak z evropských, tak i z národních zdrojů. Národní dotace jsou poskytovány na zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin v ČR. Dotace podporuje zachování počtu včelstev, která jsou nutná pro opylování rostlin, a to i v nehospodářském sektoru. V roce 2024 ministerstvo zemědělství poskytlo 35 milionů korun pro 540.909 včelstev. Na rok 2025 mělo být podle dřívějšího vyjádření ministerstva vyhrazeno 37 milionů korun, částka má být navýšená o deset milionů v rozpočtu na rok 2026.
Peníze na pořízení včelařských zařízení, boj s chorobami včelstev nebo na školení pro včelaře a analýzy včelích produktů poskytují dotace z EU, jde o takzvané podpory produktů včelařství 2023+. V roce 2024 obdrželi včelaři z těchto podpor podle výroční zprávy Státního zemědělského intervenčního fondu 88,8 milionu korun, z toho polovina šla ze státního rozpočtu a polovina z rozpočtu EU. Loni bylo včelařům podle důvodové zprávy k návrhu vyplaceno 91,7 milionu korun.
Podle statistik Českomoravské společnosti chovatelů počet registrovaných včelařů v ČR klesá od roku 2021. Tehdy jich bylo 65.188, loni počet registrovaných včelařů klesl na 60.776. V posledních letech klesá také počet včelstev, mezi roky 2022 a 2025 klesl o 117.530 na loňských 598.342 včelstev.
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