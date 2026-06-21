Včely mají pomoci ukrajinským veteránům vyrovnat se s válečnými traumaty
Sbírka na portálu Donio potrvá do 28. října, cílová částka je dva miliony korun. Organizátoři z výnosu koupí ukrajinským válečným veteránům chovatelský materiál včetně úlů, včel a zaškolení, aby mohli co nejdříve začít včelařit.
U válečných veteránů je podle Fejtové výrazně vyšší riziko sebevražd a psychických obtíží. Snížit ho může právě včelaření, které je základem tzv. apiterapie. Práce se včelami totiž vyžaduje soustředění, trpělivost a klid, což lidem s posttraumatickou stresovou poruchou pomáhá lépe zvládat úzkosti a vzpomínky spojené s válkou.
Spolek Planet Witness má předjednané umístění včelstev u ukrajinských nemocnic a místní včelaře, které proškolí a kteří budou následně pracovat s veterány. V první fázi vznikne v areálu rehabilitační nemocnice na Ukrajině centrum podpory, kde se zranění vojáci seznámí se včelařením ještě během léčby. Veteránům, kteří se rozhodnou pokračovat, organizátoři zajistí včelařské vybavení přizpůsobené jejich zdravotnímu stavu včetně dopravy a instalace v místě bydliště. Třetí část projektu spočívá ve vytvoření komunity veteránů, kteří si budou předávat zkušenosti a podporovat další zájemce o včelaření. Někteří z nich se následně zapojí jako mentoři pro nové účastníky programu.
Rusko zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Boje si vyžádaly statisíce mrtvých a zraněných vojáků i civilistů, miliony Ukrajinců kvůli válce opustily své domovy.
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