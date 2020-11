Medu je v jižních Čechách proti průměru až o dvě třetiny méně

Foto | estelheitz / estelheitz / Pixabay Včelaři z okresu Jindřichův Hradec vytáčí okolo 40 kilogramů medu ze včelstva, letos to byla polovina.

Produkce medu v jižních Čechách je letos proti průměrným rokům o 50 až 70 procent menší. Nižší výnosy ovlivnilo hlavně deštivé letní počasí, kdy včely nelétaly tak daleko a tvořily si víc zásob, které spotřebovaly. V kraji ubylo poslední roky i mnoho jehličnatých stromů, jež jsou hlavním zdrojem pro lesní medy. Med stojí 150, 170, ale i 220 korun za kilogram. Na trhu se kvůli malé české produkci objeví med z Číny či Jižní Ameriky. ČTK to řekli jihočeští včelaři.

"V letošním roce je výnos medu nižší zhruba o dvě třetiny. Největší problém bylo počasí, byla zima. V době, kdy kvetly plodiny, se výrazně ochladilo a včelaři, kteří neměli včelstva přímo u těch plodin, tak nemohli mít výnosy, protože doletová vzdálenost byla daleká a protože včelstvo (pak) spotřebuje podstatně víc zásob, aby se zahřálo," řekl ČTK včelař Stanislav Augustin, který léčí i včelstva jiných včelařů.

Někteří včelaři přesunuli úly blíž k řepce, aby zkrátili včelám dolet. Na jaře med získali, takzvaný druhý med (na přelomu července a srpna) už ne. "I když plodina kvetla, byla zima a včely tam ani nedolétly. Začalo se krmit podstatně dřív, aby včely přežily," řekl Augustin, jehož rodina včelaří přes 100 let a který má okolo 40 včelstev.

Včelaři z okresu Jindřichův Hradec vytáčí okolo 40 kilogramů medu ze včelstva, letos to byla polovina. ČTK to řekl jednatel tamní organizace a člen krajského koordinačního výboru Martin Paleček. "Je to mizerné. Nejvíc to ovlivnilo počasí: nejdřív bylo sucho a potom se ochladilo, začalo pršet, a pokaždé, když se namnožily mšice a mohl být tmavý med na medovici, ten pozdní med, všechno spláchnul déšť," řekl Paleček, jenž má přes 50 včelstev.

Za poslední roky také ubylo jehličnatých stromů, které byly hlavním zdrojem lesních medů. Kvůli počasí, kdy chvíli pršelo a chvíli svítilo slunce, se na listnáčích nevyvinulo dost mšic potřebných pro medovici.

"Nektar, který si včelstva přinesla, měla pro vlastní množení. Letos nás zachránila lípa, nějaké lipové medy byly. Byl to ale nepříznivý rok, řada včelařů med nemá. Nejvíc se zahojí zpracovatelé, kteří k nám dovezou medy z Číny a Jižní Ameriky. To je i kvůli koronaviru nevhodné pro spotřebitele, protože cizokrajné medy narušují obranný systém lidského organismu," řekl ČTK Josef Zimen, předseda krajského koordinačního výboru Českého svazu včelařů, jenž vlastní zhruba sto včelstev.

Na Českobudějovicku mohli letos dát včelaři včelám plošně gabon, léčivo proti varroáze. Mnoho jich to ale nevyužilo. "Někteří jsou přesvědčeni, že to jde bez chemie. Roztoč kleštík, který se sem před mnoha lety zatáhl a včely oslabuje, se ale jinak zlikvidovat nedá," řekl Augustin.

V jižních Čechách působí asi 6000 včelařů, pečují o 60.000 včelstev. Zimu letos nepřežila zhruba pětina včelstev. Jihočeský kraj proto v květnu podpořil asi 100 včelařů sumou 1,68 milionu Kč.

Loni produkce medu v ČR klesla meziročně o osm procent. Včelstva vyprodukovala 8260 tun medu, nejméně za posledních pět let. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

