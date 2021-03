Měření kvality ovzduší v centru Brna zřejmě zkreslil vůz zásobování

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vůz měřící kvalitu ovzduší přistavený letos v lednu na brněnském náměstí Svobody zaznamenal oproti obdobnému měření v létě více než čtyřnásobně vyšší koncentraci oxidu dusnatého, který vzniká z dopravy. Výsledky ale zřejmě zkreslil nastartovaný vůz stojící někde poblíž. Na blogu brněnských hydrometeorologů to uvedl vedoucí oddělení kvality ovzduší Jáchym Brzezina.

Na náměstí byl pro krátkodobý monitoring přistaven měřicí vůz brněnského magistrátu, na stejném místě byl i v srpnu 2019. Z výsledků vyplynulo, že u hrubších částic polétavého prachu byly hodnoty v zimě a v létě obdobné. U menších částic byly hodnoty v zimě vyšší. To samé platí například u oxidu dusičitého, jehož hodnoty byly v zimě asi o polovinu vyšší.

Vyšší koncentrace těchto látek v zimě ale podle Brzeziny nejsou překvapením, protože koncentrace všech znečišťujících látek s výjimkou přízemního ozonu bývají nejvyšší právě v chladné části roku. "Je to dáno jak odlišnou skladbou a významností některých zdrojů (zejména vytápění), tak faktem, že bývají v zimě horší rozptylové podmínky, méně srážek a podobně," uvedl Brzezina.

Největší rozdíl odborníci pozorovali u oxidu dusnatého, jehož koncentrace byly při zimním měření ve srovnání s měřením v létě 2019 dokonce více než čtyřnásobné. Oxid dusnatý vzniká především z dopravy. Brzezina uvedl, že je to velmi reaktivní látka, která rychle oxiduje na oxid dusičitý. Vysoké koncentrace oxidu dusnatého jsou tedy pouze v blízkosti dopravně zatížených lokalit, na rozdíl od oxidu dusičitého, který se v tomto směru může šířit na větší vzdálenosti.

"Vysoké koncentrace NO (oxid dusnatý) tedy znamenají, že se pravděpodobně jednalo o zdroj někde přímo na náměstí. Hlubší analýza těchto výsledků pak odhalila, že byl průměr zvýšen několika vysokými špičkami během měřicí kampaně, které se vyskytly v různé dny, avšak vždy mezi 8. a 10. hodinou dopoledne," uvedl Brzezina.

Možným vysvětlením je tak podle něj například vůz zásobování, který mohl v ranních hodinách dovážet zboží a s nastartovaným motorem parkovat přímo vedle měřicího vozu. Shodou okolností sám takový vůz viděl a pořídil fotografii.

Na základě naměřených dat lze podle Brzeziny doporučit, aby se do centra povoloval vjezd pouze vozům, u nichž je to nezbytně nutné. Řidiči by také měli důsledně dodržovat vypínání motoru u zaparkovaných vozů, uvedl.

reklama