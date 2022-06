Mero: Řešení dojednané na summitu zajistí stabilní dodávky ropy do ČR

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Výjimka z embarga na dovoz ropy z Ruska dojednaná na summitu Evropské unie zajistí stabilní dodávky ropy do České republiky a zároveň poskytuje dostatečný časový prostor pro zajištění alternativních cest a zdrojů ropy a ropných produktů. ČTK to řekla Barbora Putzová ze společnosti Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL.

Na summitu EU byla odsouhlasena výjimka z embarga na dovoz ropy z Ruska pro členské země napojené na ropovod Družba, které nemají v krátkodobém horizontu alternativy zásobování. "Této výjimky bude moci využít i ČR pro dodávky ruské ropy přes ropovod Družba. Členské státy se současně zavázaly co nejdříve přijmout opatření pro zajištění alternativních dodávek ropy," uvedla Putzová.

Alternativní cestou pro ropovod Družba je ropovod IKL. Ropovod IKL začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu, která je dopravována po moři do terminálu v italském Terstu. "Z pohledu dodávek ropy do ČR je prioritní projekt intenzifikace ropovodu TAL, na kterém nyní společnost Mero intenzivně pracuje," uvedla Putzová.

Loni se do České republiky dovezlo 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. Polovina byla dovezena z Ruska. Vyplývá to ze statistiky ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Ropovod Družba v loňském roce do Česka přepravil 48,8 procenta ropy, ropovod IKL zbytek. Ropovod Družba je s délkou přes 5000 kilometrů nejdelším ropovodem na světě a přivádí do Česka ruskou ropu.

Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal připomněl, že už skoro před měsícem společnost SIAT-TAL uvedla, že ropovod TAL by mohl navýšit dodávku ropy do zemí střední Evropy o pět až šest milionů tun ročně. "Pokud by to bylo jen pro ČR, pak by celý problém byl vyřešen. Problém je, že TAL a IKL zásobuje také Rakousko a Německo. Tedy bez posílení čerpadel na ropovodu TAL se dostatek ropy do ČR při vypnutí Družby dostat nedá," uvedl Dohnal. Nedostatek pohonných hmot v létě s malou pravděpodobností může podle něj přijít. "Nicméně dále rostoucí cena ropy bude účinně tlumit poptávku," dodal.

Na nedostatek pohonných hmot dojde podle ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně pouze v situaci, kdy budou státy uvalovat stropy na jejich cenu. "Žádný výrobce nemůže spotřebitele dlouhodobě dotovat, tak se může někdy vyplatit nevyrábět, než prodávat za státem zastropované ceny," uvedl Bartoň. Následkem bojkotu ruské ropy ale ceny pohonných hmot zřejmě ještě stoupnou, dodal.

S nalezením jiného dodavatele ropy bude mít ČR problém podle analytika XTB Štěpána Hájka. "Ropný kartel OPEC se drží své původní politiky nižších produkčních výstupů a dodatečná kapacita, kterou by mohl ještě uvolnit, by celý trh neuspokojila. Na své těžební limity naráží také v Norsku nebo v Británii, kde už se zákazem ruských energií pracují přes měsíc a budou potřebovat uspokojit především vlastní spotřebu," uvedl. Ropovod TAL je nejlepší variantou pro snížení závislosti na ruské ropě, dodal.

