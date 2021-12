Město Pardubice opět podá připomínky proti spalovně v Rybitví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice Proti obnovení provozu jsou okolní obce, krajské město i hejtmanství.

Město Pardubice opět podá připomínky proti plánované modernizaci spalovny v Rybitví. Vyzývá k tomu i veřejnost. Zařízení chce provozovat společnost AVE CZ odpadové hospodářství, usiluje o kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), uvedl magistrát. Proti obnovení provozu jsou okolní obce, krajské město i hejtmanství.

Firma přepracovala posudek, který jí loni vrátilo ministerstvo životního prostředí. Ve srovnání s původním návrhem již odpadová firma nenavrhuje dvě varianty množství ročně spalovaného materiálu. Původně počítala s kapacitami 20 000 tun nebo 15 800 tun za rok. Nyní již plánuje pouze vyšší hodnotu, která představuje 7500 provozních hodin ročně.

Pro Pardubice to znamená, že úředníci museli o svátcích obsáhlý materiál prostudovat a co nejdříve na ministerstvo životního prostředí zaslat veškeré připomínky. Návrh na EIA je zveřejněný od 14. prosince, veřejnost i samosprávy mají čas na vyjádření 30 dní, tedy do 13. ledna.

"Máme nyní za úkol vyjádřit se k materiálu, který bude obtížné podrobně prostudovat, navíc v době, která byla dle mého názoru zvolena poněkud nešťastně. Přeci jen tu máme období Vánoc, kdy si řada lidí bere dovolenou, a právě v takové době tu před sebou máme takto závažný problém. Rád bych proto vyzval občany města, aby zaslali své připomínky, každá z nich bude hrát velmi důležitou roli," řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

V podporu veřejnosti věří i primátor Martin Charvát (ANO). "Nechceme, aby životní prostředí v našem městě bylo takovýmto způsobem zatěžováno," řekl Charvát.

Spalovna v Rybitví je majetkem AVE CZ od roku 2006. A od té doby usiluje o obnovení činnosti. První žádost o EIA podala v roce 2010. Odstavenou spalovnu koupila od chemičky Synthesia. V provozu být nemůže, protože se současnými zařízeními nesplňuje emisní limity.

Pardubice jsou dlouhodobě proti obnovení, jednaly i o odkoupení spalovny, odmítly ale za ni dát 35 milionů korun. Zhruba stejně by stálo její zbourání a sanace areálu.

