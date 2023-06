Město Svratka ve Žďárských vrších dokončuje úpravy území s rybníkem na řece

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Město Svratka v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy dokončuje úpravy území s rybníkem na řece. Pro řeku Svratku, která dřív jen vedla rybníkem a jezem, vytvořili pracovníci nově obtokové rameno, kudy budou moci proplout ryby a jiní vodní živočichové. Rybník byl odbahněn, přibyly tůně. Akce skoro za 26 milionů korun bez DPH dotovaná z evropských fondů skončí v červnu, řekl starosta Petr Řádek (nestraník za Starosty pro občany).

"Začali jsme se stavbou minulý rok, kdy se vykácely náletové dřeviny na pravém břehu, kudy teď jde obtokové rameno. Rybník na levém břehu zůstal v původních hranicích," řekl starosta. Stavbaři ještě dokončují obklad velkými kameny na rybím přechodu, do dvou týdnů by měl být osazený vak na jez u rybníka. "A měli bychom začít provádět zkoušky, napouštění rybníku a ladit to na sebe," řekl.

Jez u rybníka byl překážkou pro ryby na řece ve Svratce. Město chtělo původně rybník jen odbahnit, ale podle požadavku povodí a CHKO nechalo zároveň pro řeku vytvořit obtok s rybím přechodem. Rozdělovat vodu mezi rybník a tento obtok umožní retenční nádrž vytvořená nad rybníkem, která případně zachytí i dřevo splavené po řece z lesů. Díky úpravám by se v lokalitě mělo lépe dařit obojživelníkům, z pařezů a zbytků dřevin přesypaných hlínou tam také vzniklo místo vhodné pro plazy.

Vodní plochu, která je v klidové lokalitě na kraji města s 1300 stálými obyvateli, by chtěla radnice částečně využívat i pro rekreaci. "Bude to spíš pro rodiny s dětmi a pro turisty, kteří by se tady chtěli zastavit," uvedl Řádek. Letní koupaliště, které je nad rybníkem, je už zastaralé. Nově upravované území navazuje na zelené stezky, které vedou městem podél řeky. Blízko začíná město stavět skoro tříkilometrovou cyklostezku, která propojí Svratku se sousedním Herálcem. Turisté se tam budou moci z vyhlídkového místa podívat i na obnovené meandry řeky Svratky.

Kdysi napřímenou řeku pod Herálcem vrátilo do původního koryta Povodí Moravy, práce byly dokončeny v tomto roce. Tok se tam z původních 1550 metrů prodloužil téměř o kilometr. Povodí Moravy v tomto území provádělo úpravy řeky Svratky ve dvou úsecích. V Herálci bude ještě do podzimu opravovat protipovodňové zdi. Tyto stavby financované z Operačního programu Životní prostředí začaly loni v červenci, v součtu budou podle dřívějších informací povodí stát skoro 34 milionů korun.

