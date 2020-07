Městské lesy Znojmo chystají akci Zalesníme spolu Mramotice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Nejmlez / Wikimedia Commons Při brigádě bude k dispozici 11 500 sazenic, z toho 8200 dubů letních. Smrk, který byl pro Znojmo a okolí nevhodný, nahrazují v drtivé většině listnáče, nejvíce právě duby, které jsou zvyklé na sušší a teplejší klima.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Městské lesy Znojmo v říjnu chystají akci Zalesníme spolu Mramotice. V dubnu ji musely kvůli koronavirovým opatřením zrušit. Smrkový les, který zničilo sucho a kůrovec, nahradí novou výsadbou převážně dubů a také habrů a javorů. V plánu mají 24. října vysázet stromy na jednom hektaru, uvedla mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Městské lesy již loni vysázely 340 000 stromů a letos pokračují. Nyní bude při brigádě k dispozici 11 500 sazenic, z toho 8200 dubů letních. Smrk, který byl pro Znojmo a okolí nevhodný, nahrazují v drtivé většině listnáče, nejvíce duby, které jsou zvyklé na sušší a teplejší klima.

Kromě plochy, na níž se bude soustředit výsadba dubu, se chystá zalesnění i menšího prostoru, pro který je přichystáno 1620 sazenic lípy malolisté. "Všechny dřeviny jsme vybírali s ohledem na polohu a klimatické podmínky dané lokality," uvedl ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan.

Zalesňování začne v 9:00 u koupaliště v Mramoticích, kde bude informační stánek organizátorů. Dobrovolníci dostanou i nářadí a rukavice. "Jedná se o první velkou akci tohoto typu, kterou pořádáme. Nevíme, jak velký zájem máme očekávat. Proto dobrovolníky prosíme, aby si vzali v případě možnosti vlastní pracovní rukavice i motyky," uvedl místostarosta Jakub Malačka (ČSSD).

Městské lesy spravují porosty na 2500 hektarech, velkou část tvořily smrkové monokultury. Znojemsko přitom patří k nejsušším oblastem republiky a je tedy pro smrky nevhodné. Znojemské lesy patří k nejpostiženějším v republice. To, co měl podnik vytěžit za deset let, musel kvůli suchu a kůrovci vytěžit za čtyři roky.

reklama