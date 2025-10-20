https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mezinarodni-namorni-organizace-o-rok-odlozila-navrh-na-snizeni-emisi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Mezinárodní námořní organizace o rok odložila návrh na snížení emisí

20.10.2025 02:00 | LONDÝN (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Členské státy Mezinárodní námořní organizace (IMO) minulý týden rozhodly o ročním odkladu rámcového návrhu, jehož cílem je snížit celosvětové emise skleníkových plynů v mezinárodní námořní dopravě. Proti návrhu dlouhodobě vystupoval americký prezident Donald Trump. Agentura Reuters uvedla, že odklad návrhu je porážkou mimo jiné pro Evropskou unii.
 
Po dnech neshod při jednáních IMO v Londýně navrhla delegace Saudské Arábie, aby byl návrh na snížení emisí z lodní dopravy o rok odložen, pro což následně hlasovalo 57 zemí. Naopak 49 států si přálo v jednáních pokračovat. "Nemám vám co říct. To se nestává často," reagoval podle agentury AFP generální tajemník IMO Arsenio Dominguez.

Evropská komise (EK) označila rozhodnutí odložit návrh za politováníhodné. "EU je připravena obnovit jednání o dohodě pod záštitou IMO, až to bude vhodné," uvedla mluvčí EK.

Odložený plán by v případě přijetí zavázal námořní odvětví postupně snižovat emise od roku 2028 až do dosažení úplné uhlíkové neutrality kolem roku 2050. Návrh má zavést daň, pokud emise překročí určitou hranici. Získané finance se mají rozdělit mezi odměny pro lodě s nízkými emisemi a na pomoc zemím ohroženým změnami klimatu.

Odložení návrhu podle Reuters představuje porážku nejen pro EU, ale i pro Brazílii a další země, které usilovaly o zavedení ekologických opatření v mezinárodní námořní dopravě. Podporu mu vyjádřily i hlavní námořní asociace a organizace kvůli snaze o srozumitelnost a předvídatelnost předpisů. Naopak Saudská Arábie a Spojené státy, dva největší světoví producenti ropy, se stavěly důrazně proti návrhu.

"Jsem pobouřen tím, že IMO tento týden v Londýně hlasuje o zavedení globální uhlíkové daně. Spojené státy s touto globální zelenou novou podvodnou daní na lodní dopravu nesouhlasí," napsal ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social Trump. Už dříve pohrozil zemím podporujícím návrh zavedením vízových omezení a sankcí, v příspěvku pak znovu státy vyzval, ať hlasují proti návrhu.

Mezinárodní lodní doprava zajišťuje přibližně 90 procent světového obchodu a na globálních emisích skleníkových plynů se podílí téměř třemi procenty. Podle Reuters lze předpokládat, že bez dohodnutého mechanismu se emise budou dál zvyšovat.

