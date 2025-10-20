Mezinárodní námořní organizace o rok odložila návrh na snížení emisí
Evropská komise (EK) označila rozhodnutí odložit návrh za politováníhodné. "EU je připravena obnovit jednání o dohodě pod záštitou IMO, až to bude vhodné," uvedla mluvčí EK.
Odložený plán by v případě přijetí zavázal námořní odvětví postupně snižovat emise od roku 2028 až do dosažení úplné uhlíkové neutrality kolem roku 2050. Návrh má zavést daň, pokud emise překročí určitou hranici. Získané finance se mají rozdělit mezi odměny pro lodě s nízkými emisemi a na pomoc zemím ohroženým změnami klimatu.
Odložení návrhu podle Reuters představuje porážku nejen pro EU, ale i pro Brazílii a další země, které usilovaly o zavedení ekologických opatření v mezinárodní námořní dopravě. Podporu mu vyjádřily i hlavní námořní asociace a organizace kvůli snaze o srozumitelnost a předvídatelnost předpisů. Naopak Saudská Arábie a Spojené státy, dva největší světoví producenti ropy, se stavěly důrazně proti návrhu.
"Jsem pobouřen tím, že IMO tento týden v Londýně hlasuje o zavedení globální uhlíkové daně. Spojené státy s touto globální zelenou novou podvodnou daní na lodní dopravu nesouhlasí," napsal ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social Trump. Už dříve pohrozil zemím podporujícím návrh zavedením vízových omezení a sankcí, v příspěvku pak znovu státy vyzval, ať hlasují proti návrhu.
Mezinárodní lodní doprava zajišťuje přibližně 90 procent světového obchodu a na globálních emisích skleníkových plynů se podílí téměř třemi procenty. Podle Reuters lze předpokládat, že bez dohodnutého mechanismu se emise budou dál zvyšovat.
