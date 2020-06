Ministerstva dostanou o 3 miliardy více na vodohospodářské projekty

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Povodí Moravy Rozpočet ministerstva životního prostředí na letošní rok původně činil zhruba 16 miliard korun včetně evropských dotací. Výdaje ministerstva zemědělství včetně peněz z Evropské unie byly 56,5 miliardy korun, od té doby však několikrát vláda peníze pro ministerstvo zvyšovala, nyní již přesáhl 60 miliard korun.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do letošního rozpočtu ministerstva životního prostředí přibudou dvě miliardy na financování vodohospodářských projektů obcí. Odsouhlasila to na dnešním zasedání vláda. Další tři miliardy má ministerstvo přislíbené pro příští rok. Kabinet dnes také odsouhlasil navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství na letošek o miliardu na opatření pro boj se suchem a povodněmi.

Ministerstvo životního prostředí díky navýšení rozpočtu podpoří až několik set nových vodohospodářských projektů obcí dotacemi ve výši 63,75 procenta. Prostředky aktuálního Operačního programu Životní prostředí, jež byly vyčleněny na oblast vodovodů a kanalizací, byly vyčerpány už loni.

"Jsem rád, že dnešní den přicházíme s touto dobrou zprávou, projekty vodohospodářské infrastruktury patří k investičním prioritám obcí i vlády. Obce tak budou moci zahájit své stavby nejpozději na podzim letošního roku," uvedl po jednání vlády ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Ministr v úterý na dotaz ČTK řekl, že chce s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) jednat o zvýšení letošního rozpočtu resortu až o pět miliard. Na schůzi Stálé komise Senátu Voda - Sucho uvedl, že předpokládá, že letos ministerstvo na projekty proti suchu vynaloží čtyři až sedm miliard. Chtěl by, aby jich bylo uskutečněno minimálně 5000. Rozpočet ministerstva životního prostředí na letošní rok původně činil zhruba 16 miliard korun včetně evropských dotací.

Ministerstvo zemědělství bude chtít ještě další navýšení na programy spojené s vodou o 1,6 miliardy korun, ministr Miroslav Toman (za ČSSD) o tom bude jednat ve středu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Výdaje ministerstva včetně peněz z Evropské unie byly 56,5 miliardy korun podle rozpočtu odsouhlaseného Sněmovnou ještě loni. Od té doby však několikrát vláda peníze pro ministerstvo zvyšovala, nyní již přesáhl 60 miliard korun.

"Ministerstvo zemědělství spravuje dotační programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na snižování negativních důsledků klimatických změn a u kterých poptávka výrazně převyšuje finanční možnosti schválených prostředků pro letošní rok," uvedl Toman.

Peníze by tak měly jít na podporu výstavby vodovodů a kanalizací, propojování vodárenských soustav, budování závlah a protipovodňových opatření nebo na podporu nejrůznějších opatření na drobných vodních tocích a rybnících. Podle ministerstva jsou příjemcem peněz většinou města a obce, svazky měst a obcí, vodohospodářské společnosti nebo podniky podřízené ministerstvu.

O navyšování peněz na vodní hospodářství hovořil ministr Toman již dříve. Pokud to jednání se správkyní státní kasy dovolí, 700 milionů korun by mělo jít na propojování vodárenských soustav a 1,2 miliardy korun na asi 300 menších projektů, kam patří vodovody a obecní rybníky, dalších 100 milionů korun pak na urychlení výkupu pozemků pro menší vodní nádrže Senomaty, Šanov a Kryry. Další peníze mají jít na pozemkové úpravy. Do nich stát v posledních letech dával dvě miliardy korun ročně, stejnou částku na ně chce dát i letos.

Ministerstvo zemědělství na boj se suchem loni vydalo 13,7 miliardy korun. Jako sumu sečtenou ze všech dílčích programů to uvedl nedávno právě Toman. Úřad podpořil například obnovu 387 rybníků za 1,25 miliardy korun, vznikl tak zásobní prostor na 2,5 milionu metrů krychlových vody.

reklama