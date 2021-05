Ministerstvo a Liberecký kraj uvítaly nařízení zastavit těžbu v Turówě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MEDIA WNET / Flickr České úřady se na unijní soud obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Polsko to odmítá

Ministerstvo životního prostředí a hejtman Libereckého kraje Martin Půta uvítali, že Soudní dvůr Evropské unie přihlédl k výhradám Česka k rozšiřování polského uhelného dolu Turów, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody v česko-polském pohraničí, a nařídil tam ihned zastavit těžbu. Ministr Richard Brabec (ANO) považuje rozhodnutí soudu za první velké vítězství Česka ve sporu a věří tomu, že soud v co nejkratší době projedná i jeho žalobu. Podle Půty je česká strana připravena k jednáním s investorem dolu. Podle některých ekologů ale přišlo rozhodnutí o vydání předběžného opatření ohledně zastavení těžby pozdě, nicméně krok soudu přivítali. Ministerstvo, Půta a organizace Greenpeace to uvedli v tiskových zprávách, které zastali ČTK.

České úřady se na unijní soud obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Polsko to odmítá.

"Jsme přesvědčeni, že Polsko porušilo právo Evropské unie, když povolilo rozšíření těžby v hnědouhelném dole v těsném sousedství s naší republikou i s územím Německa. Touto činností je negativně dotčeno nejen právo obyvatel česko-polského pohraničí na vodu, neboť těžba ovlivňuje hladinu podzemní vody, ale také kvalita životního prostředí i majetek obyvatel," zopakoval dnes ministr Brabec.

Stejně jako Brabec i Půta ocenil, že evropský soudní dvůr se postavil čelem k výhradám, které Česko a Liberecký kraj uplatňovaly při jednáních, a k tomu, že při povolování těžby nebylo přihlédnuto k připomínkám české strany a polská strana postupovala v rozporu s evropským právem. "Stále platí to, že jsme připraveni s investorem dolu jednat o kompenzačních opatřeních a způsobech, jak ochránit zájmy českých obyvatel a životní prostředí, ve kterém žijí," doplnil hejtman.

“Soudní zastavení těžby přišlo doslova pět minut po dvanácté. Někteří lidé v nejbližších obcích žijí v permanentním strachu o pitnou vodu - především ti, kdo jsou závislí na svých studnách. Ve společném vodním zdroji na Uhelné klesá hladina vody o několik metrů ročně, celá obec by se tak mohla ocitnout na suchu v jedné chvíli jako celek," sdělil Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná.

Hnutí Greenpeace pak podle koordinátorky její uhelné kampaně Nikol Krejčové doufá v to, že firma PGE, která vlastní důl i sousední elektrárnu, nyní zajistí, aby její zaměstnanci z komplexu Turów nepřišli o své peníze a že jim i po uzavření dolu bude vyplácet nezkrácený plat. "Věříme, že se PGE ke svým zaměstnancům bude chovat v této složité chvíli jinak, než se chovala dlouhé roky k nám. Doufáme, že přijme zodpovědnost za nastalou situaci, jelikož je jejím jediným viníkem," dodal Starec.

Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsem my míní, že rozhodnutí evropského soudního dvora je především výsledkem dlouhodobé práce místních obyvatel a ekologického hnutí, kteří bojují za důstojné živobytí na Trojmezí. "Pevně doufáme, že přezkoumání vyslyší jejich připomínky a těžba v Turówě se už znovu nerozjede. Místní obyvatele i zaměstnanci PGE si zaslouží lepší budoucnost než klimatický rozvrat, vyschlou Nisu, prach, hluk a smog," dodala.

Podle soudu byla žádost Prahy o preventivní zastavení těžby oprávněná, neboť nelze předem vyloučit to, že Polsko pravidla o ochraně životního prostředí skutečně porušuje. Je také "dostatečně pravděpodobné, že pokračování těžby hnědého uhlí v dole Turów až do vyhlášení konečného rozsudku by mohlo mít negativní dopad na hladinu podzemních vod nacházejících se na českém území", konstatoval soud.

Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044.

