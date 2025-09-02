Ministerstvo chce rozšířit chmelnice, farmáři čekají na vyšší výkupní ceny
Stát i Evropská unie nabízejí chmelařům několik dotačních titulů. Například na výsadbu, nákup techniky či na výstavbu kapkové závlahy. Ministerstvo zemědělství plánuje další rozvíjení programů, aby se mohla plocha do budoucna rozšiřovat.
Dittrichova farma se snažila chmelnice rozšiřovat pomocí všech dostupných programů. "Závisí to i na tom odbytu i na tom finančním ohodnocení, protože to i s námi zamávalo, že náklady a vstupy stoupají," uvedl pěstitel. Stouply nejen ceny energií, ale také ohodnocení pracovníků. Dittrich podotkl, že poptávka po chmelu stagnuje. Farma v Lenešicích se zaměřuje hlavně na pěstování žateckého poloraného červeňáku, v jeho pěstování je ČR světovou jedničkou. "Dokud nedojde ještě k navýšení výkupních cen, tak si myslím, že se radikálně zvyšovat výměra nebude," uzavřel pěstitel.
Pozemky, kam se mohou chmelnice rozšířit, je nutné vybírat pečlivě, uvedl na dotaz ČTK předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda. "Chmel neroste úplně všude," upozornil předseda s tím, že pozemků, které jsou vhodné pro pěstování této rostliny, není moc. Většinu pozemků pod chmelnicemi mají navíc pěstitelé v pronájmu, protože si podle předsedy málokterý zemědělec může dovolit vlastnit veškerá pole, která obhospodařuje.
Letošní sklizeň chmele v ČR začala před několika dny a potrvá odhadem tři týdny až měsíc. Hejda očekává průměrnou sklizeň okolo 6500 tun. "To je množství, které by mělo stačit jak domácím, tak exportním pivovarům," konstatoval.
reklama