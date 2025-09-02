https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-chce-rozsirit-chmelnice-farmari-cekaji-na-vyssi-vykupni-ceny
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo chce rozšířit chmelnice, farmáři čekají na vyšší výkupní ceny

2.9.2025 17:18 | LENEŠICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ministerstvo zemědělství chce podporovat rozšiřování chmelnic v ČR, uvedl během nedávné návštěvy farmy v Lenešicích na Lounsku ministr Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle něj by mělo jít o pět procent v příštích pěti letech. Farmáři ale potřebují navýšení výkupních cen. Pěstitel chmele Karel Dittrich ČTK řekl, že náklady někdy převažují nad prodejní cenou. Dokud se to nezmění, míní, že se plochy rozšiřovat nebudou. Chmel letos roste v Česku na 4815 hektarech, což je o půl procenta menší plocha než loni. Ve srovnání s rokem 2018 je to pokles o 200 hektarů.
 
"Naším zájmem jako ministerstva zemědělství je vytvořit podmínky pro to, aby tam, kde to je možné a kde se pro to pěstitelé rozhodnou, aby plochy chmelnic ještě narostly," uvedl Výborný. Doplnil, že prostor pro rozšíření je i podle poptávky. "Není nějak vysoký, s tím jsme počítali, ale řekněme do pěti procent v horizontu příštích pěti let," dodal.

Stát i Evropská unie nabízejí chmelařům několik dotačních titulů. Například na výsadbu, nákup techniky či na výstavbu kapkové závlahy. Ministerstvo zemědělství plánuje další rozvíjení programů, aby se mohla plocha do budoucna rozšiřovat.

Dittrichova farma se snažila chmelnice rozšiřovat pomocí všech dostupných programů. "Závisí to i na tom odbytu i na tom finančním ohodnocení, protože to i s námi zamávalo, že náklady a vstupy stoupají," uvedl pěstitel. Stouply nejen ceny energií, ale také ohodnocení pracovníků. Dittrich podotkl, že poptávka po chmelu stagnuje. Farma v Lenešicích se zaměřuje hlavně na pěstování žateckého poloraného červeňáku, v jeho pěstování je ČR světovou jedničkou. "Dokud nedojde ještě k navýšení výkupních cen, tak si myslím, že se radikálně zvyšovat výměra nebude," uzavřel pěstitel.

Pozemky, kam se mohou chmelnice rozšířit, je nutné vybírat pečlivě, uvedl na dotaz ČTK předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda. "Chmel neroste úplně všude," upozornil předseda s tím, že pozemků, které jsou vhodné pro pěstování této rostliny, není moc. Většinu pozemků pod chmelnicemi mají navíc pěstitelé v pronájmu, protože si podle předsedy málokterý zemědělec může dovolit vlastnit veškerá pole, která obhospodařuje.

Letošní sklizeň chmele v ČR začala před několika dny a potrvá odhadem tři týdny až měsíc. Hejda očekává průměrnou sklizeň okolo 6500 tun. "To je množství, které by mělo stačit jak domácím, tak exportním pivovarům," konstatoval.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
pšeničné pole s kombajnem Foto: tpmartins Flickr V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství Kroupy Foto: Depositphotos Agra pojišťovna: přírodní jevy letos způsobily zemědělcům menší škody než loni Krávy na pastvě v Nizozemí Foto: Depositphotos Eurokomisař Hansen: Podpora z EU má směřovat k aktivním a mladým zemědělcům

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 38

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 6

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 70

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 5

David Číp, Petr Kafka a Břeněk Michálek: Když čápi na hnízdech mají trable. Pomáhat? A jak?

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist