Ministerstvo posoudí vliv severního Pražského okruhu na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí posoudí vliv severozápadní části Pražského okruhu na životní prostředí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podalo žádost o vydání stanoviska EIA pro dvě části okruhu mezi Ruzyní, Suchdolem a Uhříněvsí. Uvedl to ředitel ŘSD Radek Mátl na sociální síti X, dříve twitteru . Dvě části okruhu s číselným označením 518 a 519 by měly v budoucnu propojit dálnice D7 a D8.

Oba úseky měří dohromady asi 15,2 kilometru, podle nynějších odhadů by měly vyjít celkem na více než 26 miliard korun. Podle podkladových materiálů ke stavebním projektům chce ŘSD uvést oba úseky do provozu v roce 2030.

"V případě vydání kladného stanoviska EIA začnou ihned práce na zpracování dokumentace pro společné povolení (umístění a povolení stavby)," napsal dnes Mátl.

Proces od zkoumání vlivu stavby na životní prostředí (EIA) po vydání stavebního povolení podle schématu MŽP obvykle trvá 1,5 roku, v případě žaloby se může proces protáhnout o půl roku. Proces EIA zahrnuje také zkoumání dopadu samotné výstavby na životní prostředí.

Vnější okruh kolem Prahy má po dokončení měřit asi 83 kilometrů, v současnosti je v provozu zhruba polovina. Kromě severozápadní části chybí také jihovýchodní úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Ten by se měl začít stavět do konce příštího roku, první úseky v této části by mohly být v provozu do konce roku 2027. Kompletně dokončený by měl být Pražský okruh do roku 2033 spolu s celou základní dálniční sítí, jak dříve uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

