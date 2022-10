Ministerstvo vyhlásilo první dvě výzvy v dotačním programu pro rybáře

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na podporu rybářství vyhlásilo ministerstvo zemědělství první dvě výzvy z programu s evropskými dotacemi na roky 2021 až 2027. Rozdělit chce 60 milionů Kč například na investice do rekonstrukcí rybníků, nákup rybářského vybavení nebo zpracování produktů rybolovu. Podniky, rybářské svazy nebo spolky mohu podávat žádosti do 28. listopadu. V programu do roku 2027 poskytne úřad dotace ve výši 1,1 miliardy Kč.

V první výzvě Investice do akvakultury je připraveno 50 milionů korun na výstavbu, rekonstrukci rybníků nebo nákup vybavení. V druhé výzvě Zpracování produktů rozdělí ministerstvo 10 milionů korun na investice do zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh. Výzva je určena pro mikropodniky a malé a střední firmy, sdělil úřad.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že program s dotacemi z EU má podpořit české rybáře, aby byli konkurenceschopní a ekonomicky stabilní. "Rybářství je tradiční obor, který svou péčí o rybníky přispívá ke zlepšení stavu naší krajiny, k zadržování vody a zároveň poskytuje kvalitní potraviny. Na rozdíl od mořského rybolovu jde o obnovitelný zdroj, takže má velký potenciál do budoucna," řekl.

Peníze, které ministerstvo rozdělí do roku 2027, budou ze 70 procent z rozpočtu Evropské unie a z 30 procent ze státního rozpočtu ČR. Oproti předchozímu období budou moci žadatelé ke každému projektu v hodnotě do 30 milionů korun získat podporu od ministerstva zemědělství ve výši 50 procent, dříve to platilo pro projekty do 20 milionů korun. Žadatelé také nově nemusí dokládat velikost svého podniku. Ministerstvo plánuje další výzvy v programu vyhlásil příští rok na jaře.

