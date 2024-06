Ministr Hladík v Českých Budějovicích vyhlásil novou výzvu na dekarbonizaci tepláren

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stát poskytne dalších 20 miliard korun na odklon tepláren od uhlí. Pátou a poslední výzvu z programu HEAT vyhlásil včera v Teplárně České Budějovice ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). S pomocí Modernizačního fondu mohou teplárny vyměnit staré uhelné kotle za moderní, například na biomasu, nebo další zdroje jako geotermální vrty nebo čerpadla. Žádosti bude možné podávat od 15. července do 29. listopadu, řekl Hladík. Právě českobudějovická teplárna je podle něj příkladem úspěšného žadatele v předchozí výzvě HEAT a díky tomu se postupně zbavuje uhlí.Teplárna České Budějovice pořídila nový kotel na biomasu, ve kterém se bude spalovat štěpka, a vybudovala sklad pro štěpku. Náklady dosáhly zhruba 1,5 miliardy korun, z fondu využila přes 300 milionů korun. Technici teplárny začali nový kotel testovat v březnu, fungovat by měl začít v polovině prosince.

"Modernizaci zdrojů jsme systematicky zahájili v roce 2017. Vloni byl zprovozněn tepelný napáječ z nedaleké elektrárny Temelín a společně se zmíněnou výměnou kotle tak ušetříme přibližně dvě třetiny spalovaného uhlí. Posledním krokem realizace naší Strategie pro zelené město bude výstavba zařízení na energetické využívání odpadu ZEVO Vráto, které chceme s podporou Modernizačního fondu dokončit v roce 2028, tedy před zahájením zákazu skládkování a oficiálními evropskými termíny pro dekarbonizaci, které mají nastat v roce 2030," uvedl Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice. Teplárna České Budějovice spalovala z 99 procent hnědé uhlí, to je zhruba 230 000 tun uhlí ročně.

Modernizace kotle K12 na biomasu začala v září 2022. Kotel spaloval uhlí 43 let a představoval jedno z klíčových výrobních zařízení s výkonem 150 tun páry za hodinu. Výkon nového kotle klesl na 55 tun páry za hodinu a bude sloužit zejména k optimalizaci výkonu celé teplárenské soustavy v letním a přechodném období. "Tato kapacita je dostatečná pro zajištění stabilních dodávek čistého tepla zákazníkům v kombinaci s dalšími realizovanými investicemi do dekarbonizace místní sdílené energetiky," dodal Král.

Náklady na stavbu ZEVO Vráto, kde se budou spalovat odpady, by se podle Krále na základě odhadů mohly pohybovat kolem 7,6 miliardy korun. Modernizační fond by mohl pokrýt až 60 procent, zbytek by teplárna čerpala z úvěrů. Přesná čísla vzejdou z výběrového řízení na dodavatele stavby. ZEVO Vráto má posouzení vlivů na životní prostředí a má vydané územní rozhodnutí. Naplňuje se tak Strategie pro zelené město, schválená v roce 2020 Radou a Zastupitelstvem města České Budějovice, které je stoprocentním vlastníkem teplárny.

Modernizace a dekarbonizace tepláren je jednou z hlavních oblastí podpory Modernizačního fondu. Celkem už byly přihlášeny projekty téměř za 70 miliard korun, schváleno jich je 35 ve výši přes 46 miliard korun. "Podporován je stále ale i přechod na zemní plyn s účinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Jsou to podlimitní i nadlimitní projekty. Vždy se musí jednat o soustavu zásobování tepelnou energií, žadatelé musejí být vlastníky zdroje tepelné energie či soustavy. Podporu budeme poskytovat v rozmezí 30 až 65 procent z celkových způsobilých výdajů projektů,“ řekl ministr Hladík. Cílem těchto výzev a investic z Modernizačního fondu je, aby se veškeré teplárny v České republice zbavily spalování uhlí do roku 2030. Tyto finance nejsou ze státního rozpočtu, jejich zdrojem je prodej emisních povolenek.

