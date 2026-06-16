https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministr-vojtech-varoval-ze-nova-norma-muze-zdrazit-leky-a-ohrozit-vyrobu-v-eu
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Ministr Vojtěch varoval, že nová směrnice o čištění odpadních vod může zdražit léky a ohrozit výrobu v EU

16.6.2026 20:32 | LUCEMBURK (ČTK)
Diskuse: 16
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Nová směrnice určující, že na čištění odpadních vod se musí finančně podílet i farmaceutické firmy, může podle českého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vést ke zdražení léků a tlaku na výrobce, aby léky začali vyrábět ve třetích zemích mimo Evropskou unii. Vojtěch to uvedl před dnešním jednáním ministrů zdravotnictví v Lucemburku. V této věci proto napsal dopis kolegům z ostatních zemí unie a o možných změnách opakovaně hovořil s komisařem pro zdraví Olivérem Várhelyim.
 
"Nová směrnice o čištění městských odpadních vod má z mého pohledu potenciál výrazně zasáhnout farmaceutický průmysl v České republice a potažmo v Evropě, protože přenáší prakticky stoprocentně náklady na čištění městských vod právě na farmaprůmysl," řekl Vojtěch. "Chceme mít samozřejmě čistou vodu, ale na druhou stranu tyto náklady se budou muset někde projevit a zejména u generického průmyslu se to projeví tím, že buď se zvýší cena velmi levných léků vyráběných v České republice, nebo se výrobcům nevyplatí léky vyrábět a přesunou výrobu někam do Asie, což už jsme viděli v předchozích letech," dodal český ministr.

Podle Vojtěcha jde o téma, na které upozorňoval už jeho předchůdce ve funkci. Opakovaně věc zmiňují i další země, například Německo. Komise by měla navrhnout určitá opatření ke zmírnění negativních dopadů směrnice, míní Vojtěch. "Jak náklady snížit, více je rozložit tak, aby se to neprojevilo tím, že léky třeba nebudou," vypočetl možnosti.

Po jednání český ministr uvedl, že na schůzce téma nastolil právě německý ministr a podpořilo ho 15 zemí, včetně Česka. "Zjevně to nejsou jen naše obavy, ale jde to napříč Evropou," uvedl Vojtěch. Zmínil například svého kolegu z Řecka, který během jednání rovněž zdůrazňoval, že jde o "reálnou hrozbu pro výrobu léků a jejich dostupnost".

Směrnice platí od 1. ledna 2025 a obsahuje poměrně průlomové ustanovení, které říká, že výrobci léčiv a kosmetiky mají financovat většinu nákladů na odstraňování mikropolutantů z odpadních vod podle zásady "znečišťovatel platí". Mikropolutanty jsou nejrůznější chemické látky, které se do životního prostředí, především do vody a půdy, dostávají v důsledku lidské činnosti.

Evropská komise argumentovala, že právě léčiva a kosmetika jsou hlavním zdrojem mikropolutantů v komunálních odpadních vodách. Při přípravě legislativy uváděla, že tyto dva sektory společně odpovídají za přibližně 92 procent toxické zátěže mikropolutantů v odpadních vodách.

Farmaceutický průmysl ale normu kritizuje s tím, že značná část léčiv se do vody dostává vylučováním pacientů, nikoliv výrobní činností a že systém nespravedlivě nezahrnuje některé další zdroje mikropolutantů, například pesticidy nebo průmyslové chemikálie. Loni farmaceutické firmy směrnici dokonce napadly u Soudního dvora EU.

Ministři dnes podle Vojtěcha debatovali rovněž o dalším důležitém tématu, nové politice amerického prezidenta Donalda Trumpa nazývané MFN (Most Favored Nation), která říká, že Američané by neměli za stejný lék platit více než pacienti v jiných bohatých zemích. Farmaceutické firmy přitom vydělávají nejvíce právě v USA. Pokud jim americká vláda sníží ceny na trhu, budou se snažit výpadek někde kompenzovat. Existují přitom obavy, že by to mohlo vést k růstu cen v Evropě, ale i k pozdějšímu uvádění některých produktů, protože firmy budou chtít své nové, často inovativní léky, nabízet nejdřív ve Spojených státech a teprve poté na menších evropských trzích.

"V tuto chvíli nevíme, jaký přesný dopad to na Evropu bude mít, ale samozřejmě je zde určité riziko, že by mohlo dojít ke zpoždění vstupu inovativních léků na evropské trhy, nebo že by se k nám vůbec nemusely dostat," uvedl český ministr zdravotnictví. "Evropská unie již nyní zaostává za USA. v Evropě je k dispozici pouze 50 procent inovativních léků ve srovnání se Spojenými státy a ta situace by se tímto mohla ještě zhoršit," dodal. Evropská komise by podle něj měla provést analýzu dopadů a členské státy by se měly koordinovat a zaujmout společný přístup.

Po skončení jednání Vojtěch uvedl, že eurokomisař Várhelyi přislíbil, že unijní exekutiva zpracuje komplexnější analýzu o rizicích a dopadech nové americké politiky. Rizika se mohou podle českého ministra zdravotnictví pro jednotlivé země lišit. "Jiná věc je to pro menší trhy, menší země, typu České republiky, jiná pro silnější země, jako je Německo," uvedl. V tuto chvíli ale podle něj nikdo nedeklaroval, že by již zaznamenal nějaké zásadní výpadky.

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Všechny komentáře (16)
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RV

Richard Vacek

17.6.2026 05:18
V Bruselu je armáda odborníků, která zajišťuje, že každý podobný návrh je podroben důkladnému zkoumání důsledků. A navrhne se jen tehdy, když jsou výhody jednoznačné. Ohrožené farmaceutické firmy získají dotaci, která jim vykompenzuje extra platby vzniklé novým nařízením.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.6.2026 05:53 Reaguje na Richard Vacek
A to vám nakukal kdo? EU není babišistán.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.6.2026 15:42 Reaguje na Richard Vacek
Ano, to západ dělá svým Industrial dealem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.6.2026 05:59
V USA bude strop na ceny léků, tak si to budou chtít američtí výrobci vykompenzovat v Evropě a proto tu nové léky nebudou.
To je logika přímo z babišistánu.
Odpovědět

Radek Čuda

17.6.2026 11:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste tuhle svoji myšlenku rozvinout.
Jsem na to docela zvědav.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.6.2026 20:30 Reaguje na Radek Čuda
Přečtěte si tu větu v článku znovu a zkuste namotivovat koblihu k maximálnímu výkonu. Věřím vám.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

17.6.2026 07:16
Ovšem nejhorší je fosfor. Třeba kolaloka.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

17.6.2026 09:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
Fosfor, spolu s vápníkem, je stavebním materiálem kostí a podporuje kvetení a plodnost rostlin.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

17.6.2026 09:51 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Chceme aby rybníky, přehrady a řeky kvetly?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.6.2026 21:38 Reaguje na Slavomil Vinkler
Fosfor je jedním ze základním prvkem stavby rostlinné buňky. Proto se dává do hnojiv NPK.
Odpovědět
pk

pepa knotek

17.6.2026 10:38
Žádný strachy, lejnová má s farma průmyslem nadstandardní vztahy, stačí pár SMS a je to vyřešené, kdyby něco tak se z mobilu vymažou.
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

17.6.2026 10:54
jsem v poho Vojta a vůdce jeho sekty nás z této šlamastyky vysekají. Bábo chceme léky pro našelidi !
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.6.2026 10:56
politika reaguje se zpožděním. dryjáky (například antikoncepce s koňskými dávkami) dob minulých se skutečně docela dramaticky dostávaly s močí do přírody. současná (legální) farmaka jsou proti tomu docela šetrná záležitost. no a zrovna ve fabrikách (ne v garážových varnách pervitinu žánop) se ven dostává minimum.
Odpovědět

Radek Čuda

17.6.2026 12:01
Klasická EU schýza ... na jedné straně chce být EU co nejvíce soběstačná, na straně druhé dělá vše proto, aby výrobce z té samé EU vyhnala.

Prostě klasické, dej volovi funkci a vymyslí lejstro ... zde směrnici.
Průser je, že 2/3 těch vtipů a pseudopouček, které tady před listopadem kolovaly na bolšány ... PRÁVEM ... dneska sedí na EU a její byrokracii jak prdel na hrnec.
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JO

Jarka O.

17.6.2026 15:41
Kdyby ab obnovil těžbu černého uhlí, (stačí v krajním případě hnědé) měl by domácí levný zdroj filtračního materiálu pro ČOV nemocnic a firem.
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PH

Pavel Hanzl

17.6.2026 21:37 Reaguje na Jarka O.
Muhehehheheheheheee to by byl tak cha cha "levný zdroj" že by bylo lepší to dělat z platiny.
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