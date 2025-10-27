https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministr-vyborny-kritizuje-evropskou-komisi-za-neodlozeni-narizeni-o-odlesnovani
Ministr Výborný kritizuje Evropskou komisi za neodložení nařízení o odlesňování

27.10.2025 18:20 | LUCEMBURK (ČTK) | Tereza Šupová
Foto | Krzysztof Kowalik / unsplash.com
Ministr zemědělství Marek Výborný kritizoval rozhodnutí Evropské komise (EK) neodložit hojně diskutované nařízení o odlesňování. Před dnešním jednáním unijních ministrů zemědělství v Lucemburku novinářům řekl, že ho frustruje, jakým způsobem komise k této věci přistoupila. Hrozí podle něj, že se systém k 1. lednu nepodaří spustit, což by znamenalo obrovský problém pro statisíce subjektů v Česku i po celé Evropě.
 
Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.

Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla platnost nařízení posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla měla platit od 30. prosince 2025. Systém se ale nejevil jako plně funkční a eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová původně v září oznámila opětovný roční odklad pravidel. Jako důvod uvedla právě obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází.

Následně podle serveru Euractiv ale začala intenzivní jednání mezi kabinety Roswallové a místopředsedkyně EK Teresy Riberaové, která se údajně zdráhala spis o odlesňování znovu otevřít. Nakonec bylo v rámci komise dosaženo shody na tom, že nařízení vstoupí v platnost 30. prosince, jak bylo původně plánováno, nicméně jeho pravidla budou zaváděna různou rychlostí. Pro větší společnosti to bude například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých firem a u tzv. mikropodniků půjde o roční odklad, pravidla tedy začnou platit až od 30. prosince 2026.

"Jsem velmi frustrován tím, jak Evropská komise přistoupila k celé věci," řekl dnes český ministr zemědělství. Komise podle něj i po tlaku České republiky loni na poslední chvíli odložila účinnost nařízení o odlesňování o jeden rok. Měl se tak podle Výborného vytvořit prostor k tomu, aby se dohodl potřebný kompromis, který by dramaticky nezatěžoval producenty, zemědělce, ale také lesníky a další v Evropě, kde fakticky k odlesňování nedochází.

"Bohužel komise tři čtvrtě roku v zásadě nečinila nic a nyní, přestože 23. září komisařka Roswallová jednoznačně veřejně sdělila do médií, že počítá s odložením účinnosti nařízení, komise představila balíček zjednodušení, kde žádné odložení není," dodal Výborný.

Česká republika v souvislosti s předpisem požaduje, aby byla vytvořena čtvrtá kategorie zemí s nízkým rizikem odlesňování. Do této kategorie by patřila většina evropských států a znamenalo by to výrazné snížení byrokratické zátěže a také zatíženosti informačního systému, který se připravuje, doplnil Výborný. Na dnešním jednání ministrů tak chce získat podporu pro pozměňovací návrh k tomuto předpisu.

"Podle zpráv, které máme z Národního lesnického institutu, což je garant nařízení o odlesňování pro Českou republiku, skutečně hrozí, že se systém nepodaří efektivně spustit k 1. lednu. Znamenalo by to obrovský problém pro statisíce dotčených subjektů v České republice, ale i v celé Evropě," řekl Výborný s tím, že opětovný odklad je nutný.

Unijní ministři zemědělství budou dnes a v úterý diskutovat rovněž o budoucí společné zemědělské politice a takzvané zelené tranzici. "Nemůžeme popírat fakt klimatické změny a potřebu na ni reagovat, jak v rámci udržitelného zemědělství, tak v rámci péče o krajinu. Nicméně ty systémy musí být efektivní, musí být spravedlivé a musí být realizovatelné," uvedl Výborný. "Obávám se, že návrhy, které jsou zatím předkládány, úplné zjednodušení, se kterým komise od začátku počítá, nepřinášejí," dodal.

Podle Výborného je důležité zavést opatření, která budou zjednodušovat život zemědělcům, včetně českých farmářů. Uvítal by, kdyby se například podařilo prosadit opatření "jedna farma, jedna kontrola, jednou ročně".

Tereza Šupová
