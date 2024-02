Ministr Výborný: Novela zákona o lesích zjednoduší povinnosti vlastníků

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Novela lesního zákona, která má platit od příštího roku, zjednoduší podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) povinnosti vlastníků lesů a spíše než na regulaci bude klást důraz na jejich motivaci. Novela zároveň reaguje na úpravy ve vlastnictví lesů a současnou klimatickou změnu, řekl Výborný. Podle Hnutí Duha naopak novela lesního zákona ohrozí návrat ke zdravým lesům.

"Chceme správce lesů více motivovat k tomu, jakým způsobem mají nastavený management práce a péče o les, než jim dávat před sebe různé překážky, limity a regulace," řekl Výborný. Chce, aby si vlastníci uvědomovali, jaké funkce lesy mají, tedy hospodářskou, environmentální a sociální. Upozornil také na to, že je novela lesního zákona výrazně spjata s novelou mysliveckého zákona. "Pokud by jedna z těch novel nebyla schválena, tak to nebude fungovat tak, jak by mělo," doplnil.

Povinnosti vlastníků novela zákona o lesích podle Výborného zjednodušuje mimo jiné tím, že prodlužuje lhůtu pro obnovu lesa ze dvou na pět let. Zdůraznil, že ministerstvo zemědělství (MZe) bude vlastníky motivovat k tomu, aby nová skladba lesů odpovídala té původní v ČR a reagovala na klimatickou změnu. "Už tady zpravidla neuvidíme žádné smrkové monokultury," řekl.

Kromě toho se podle Výborného prodlouží lhůta pro zajištění lesa, například proti škodám způsobených zvěří, ze sedmi na deset let a naopak sníží minimální věk porostu pro soustředěnou těžbu k obnovení lesů z 80 na 60 let. "Nevymýšlíme nic na zelené louce. Inspirujeme se například v Rakousku, kde ty lesy vypadají velmi pěkně," řekl.

K dalším významným změnám, které novela lesního zákona přinese, patří podle Výborného zrušení zákazu pastvy hospodářských zvířat v lese, čímž MZe reaguje na vzestup agrolesnictví. Doplnil, že zachování lesa pro příští generace v budoucnu napomůže takzvaná platba za ekosystémové služby.

V zákoně budou také nově zahrnuty pojmy jako například protipožární pásy. "Tam, kde se požáry opakují, je možné využít do budoucna vykácené pruhy, které zabrání tomu, aby se požár rozšířil do nekontrolované plochy lesa," dodal Výborný. Novela podle něj dále umožní studentům užívaní státních lesů v režimu školního polesí.

Hnutí Duha kritizuje na novele zákona mimo jiné to, že ruší vyhlášku, která stanovuje limit pro minimální množství biomasy v lesích, což podle něj ohrozí přírodní rozmanitost a kvalitu půdy. Nelíbí se mu i, že vlastníci nestátních lesů nebudou mít povinnost vysadit minimální počet listnatých stromů či jedlí. "Dostatečnou podporu adaptace lesů na změny klimatu, kterou lidé od novely zákona očekávají, novela nenabízí," sdělilo. Novela by podle hnutí měla například zmenšit maximální povolenou velikost holosečí. Ocenilo ale, že prodlužuje lhůty pro zalesnění a zajištění holin, i když ne dostatečně.

