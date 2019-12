Ministři EU jednali o zemědělských financích na příštích sedm let

pavel peregrin 18.12.2019 12:16

Ten polský eurokomisař i finský ministr zemědělství to řekli správně. Co se týká Andreje Babiše, není ve střetu zájmů o nic víc, než byl svého času Karel Schwarzenberg, ale o tom nikdo jaksi nemluvil, to by se havlistům vůbec nehodilo do krámu.

Odpovědět