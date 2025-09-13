Ministři EU odložili hlasování o návrhu Evropské komise na klimatický cíl pro rok 2040
Několik zemí včetně Francie, Německa, Itálie a Polska si vyžádalo přesunutí diskuse na úroveň Evropské rady. Diplomati podle agentur potvrdili, že o klimatickém cíli budou v rámci Rady EU příští týden ministři diskutovat, nicméně před uzavřením dohody jej budou muset v říjnu projednat i lídři unijních zemí na summitu Evropské rady. Podle zdrojů serveru Euronews ale o návrhu nebudou hlasovat, protože jeho přijetí by na této úrovni vyžadovalo jednomyslnou podporu. Dánské předsednictví uvedlo, že chce ve věci najít shodu do konce letošního roku.
Dánsko, Španělsko nebo Nizozemsko návrh EK podporují, uvedli podle Reuters diplomaté. Naopak Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Česko se k návrhu kvůli ochraně průmyslu dlouhodobě vyjadřují odmítavě. Český europoslanec Ondřej Knotek (ANO), který je zpravodajem tohoto návrhu v Evropském parlamentu (EP), na začátku září ve výboru pro životní prostředí navrhl jeho zamítnutí a označil ho za nerealistický. Evropský parlament by měl o návrhu hlasovat v říjnu.
Ve snaze získat na svou stranu odpůrce dohody nabízejí podle Reuters diplomaté například zvýšení navrhovaného tříprocentního podílu takzvaných uhlíkových kreditů z rozvojových států. Tyto kredity mohou členové EU využívat k dosažení cíle v oblasti emisí. Zvažují také podmínit souhlas odpůrců změnami v další legislativě, například v záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacím motorem.
Pokud se státy EU nedohodnou do poloviny září, zmeškají lhůtu stanovenou OSN, podle které mají všechny země představit své nové cíle před klimatickou konferencí COP30, která se bude letos v listopadu konat v Brazílii. Podle AFP tak v OSN panují obavy, že unie ztratí svou pozici vůdce v oblasti boje proti klimatickým změnám.
Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července, chce jím doplnit právní rámec EU, podle kterého má být unie tzv. klimaticky neutrální do roku 2050. Zástupci EK uvedli, že přijetím cíle poskytne unie jistotu investorům, inovacím, posílí průmysl a zvýší energetickou bezpečnost Evropy.
