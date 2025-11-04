https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministri-se-budou-snazit-dosahnout-shody-na-novem-klimatickem-cili-pro-rok-2040
Ministři se budou snažit dosáhnout shody na novém klimatickém cíli pro rok 2040

4.11.2025 11:35 | BRUSEL (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Unijní ministři životního prostředí se dnes budou snažit dosáhnout shody na novém klimatickém cíli EU pro rok 2040. Evropská komise navrhla již na začátku července snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Země jako Česko, Francie, Itálie či Polsko tento návrh odmítají jako příliš ambiciózní, nicméně jsou státy, pro které je naopak 90 procent minimum. Pro schválení je přitom potřeba kvalifikovaná většina.
 
Odcházející český ministr Petr Hladík již v pondělí oznámil, že ČR bude hlasovat proti novému cíli. Dánské předsednictví v uplynulých týdnech intenzivně pracovalo na hledání kompromisu, výsledek dnešního jednání ale odmítlo předjímat.

Podle zdrojů ČTK návrh při minulých jednáních kritizovaly kromě Česka i Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Itálie. To by ale pro odmítnutí návrhu nejspíš nestačilo. Kvalifikovaná většina znamená, že pro hlasuje 15 z 27 států EU a návrh zároveň podporují státy zastupující nejméně 65 procent celkového počtu obyvatel EU.

Komise se stále drží svého cíle 90procentního snížení emisí, podle informací ČTK se ale spekuluje o tom, že státy budou moci až několika procentních bodů dosáhnout nákupem takzvaných mezinárodních uhlíkových kreditů. Komisní návrh hovořil o třech procentech těchto kreditů, Francie ale podle všeho prosazuje až pět procent. Jestliže jí komise vyjde vstříc a Paříž návrh podpoří, mohlo by to znamenat, že klimatický cíl pro rok 2040 bude schválen.

Ministři by měli rovněž řešit klimatické závazky pro rok 2035, takzvané národní klimatické plány (NDC), které by měly být schválené před klimatickou konferencí COP30. Ta přitom začíná už za pár dní v brazilském Belému. Schválení tohoto závazku, se kterým EU na summit odcestuje, je přitom potřeba přijmout jednomyslně.

