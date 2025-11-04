Ministři se budou snažit dosáhnout shody na novém klimatickém cíli pro rok 2040
Podle zdrojů ČTK návrh při minulých jednáních kritizovaly kromě Česka i Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Itálie. To by ale pro odmítnutí návrhu nejspíš nestačilo. Kvalifikovaná většina znamená, že pro hlasuje 15 z 27 států EU a návrh zároveň podporují státy zastupující nejméně 65 procent celkového počtu obyvatel EU.
Komise se stále drží svého cíle 90procentního snížení emisí, podle informací ČTK se ale spekuluje o tom, že státy budou moci až několika procentních bodů dosáhnout nákupem takzvaných mezinárodních uhlíkových kreditů. Komisní návrh hovořil o třech procentech těchto kreditů, Francie ale podle všeho prosazuje až pět procent. Jestliže jí komise vyjde vstříc a Paříž návrh podpoří, mohlo by to znamenat, že klimatický cíl pro rok 2040 bude schválen.
Ministři by měli rovněž řešit klimatické závazky pro rok 2035, takzvané národní klimatické plány (NDC), které by měly být schválené před klimatickou konferencí COP30. Ta přitom začíná už za pár dní v brazilském Belému. Schválení tohoto závazku, se kterým EU na summit odcestuje, je přitom potřeba přijmout jednomyslně.
reklama