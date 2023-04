Ministři skupiny G7 se dohodli na urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů

vaber 17.4.2023 08:56

všichni pamatujeme nedávnou dobu ,kdy nám hustili do hlav,že plyn je záchrana , má hodně málo emisí CO2 a je čistý a všichni přecházeli na plyn, potom říkali, že plyn na přechodnou dobu ,

a nyní se dokonce začne chválit čisté uhlí,

biomasa je obnovitelná i když tím zlikvidujeme lesy a pole,

stačí to zařadit do správné škatulky a je vymalováno,

