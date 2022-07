Ministři životního prostředí v Praze projednají pomoc Ukrajině i ochranu druhů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ochrana přírody, adaptace na změnu klimatu či pomoc s dopady války na ukrajinské životní prostředí budou tématy neformálního zasedání ministrů životního prostředí zemí Evropské unie, které se uskuteční ve středu a čtvrtek v Praze. Jednání se zúčastní i místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans, eurokomisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius a ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilec, uvedla Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí (MŽP).

Unijní ministři životního prostředí budou se svým ukrajinským protějškem hovořit o tom, jak může EU a její členské státy pomoci při mapování a nápravě škod, které na Ukrajině způsobila ruská invaze. Podle MŽP je třeba se už nyní zaměřit na vhodné projekty k obnově země.

Na programu ministerského zasedání je rovněž diskuse o ochraně vody, klimatu, lesů a půdy. Adaptace na změnu klimatu a ochrana a obnova biodiverzity patří k prioritám českého ministerstva životního prostředí během českého předsednictví v Radě EU. Náměstek ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) Jan Dusík před časem uvedl, že ministři budou jednat o návrzích pravidel k obnově ekosystémů a ochraně přírodních druhů, která Evropská komise předložila koncem června. Podle komise by například měly členské státy zavést do roku 2030 na pětině svých suchozemských i vodních ploch opatření pro obnovu přírodních ekosystémů a zemědělci v EU by měli do konce dekády snížit na polovinu využívání pesticidů.

Ministři budou v Praze diskutovat také o společném unijním mandátu na prosincovou konferenci OSN o biologické rozmanitosti (COP15) v Montrealu, kde má být přijat Globální rámec pro biodiverzitu na dalších deset let. "Výsledky COP15 mohou ovlivnit stav biodiverzity na dlouhou dobu. Našim úkolem bude přijít s ambiciózní a proveditelnou pozicí za EU a dokázat ji přetavit do globálního rámce," uvedl poradce Hubáčkové a zmocněnec pro jednání o životním prostředí během českého předsednictví Ladislav Miko.

V Praze se budou ministři rovněž věnovat nasměrování mandátu EU pro listopadovou konferenci OSN o změně klimatu (COP 27) v Egyptě. Mandát má být schválen v říjnu. Podle MŽP je cílem unie navázat na závazky dohodnuté na loňské konferenci v Glasgow jako například na zrychlení snižování emisí skleníkových plynů či přípravu peněz na ochranu před dopady klimatické změny. "V uzavřené debatě se budeme radit o tom, jak bude EU dále prosazovat globální odklon od fosilních paliv, navzdory - anebo právě kvůli - dopadům ruské agrese na Ukrajině," doplnil Dusík.

Česko převzalo předsednictví v Radě EU od Francie 1. července a v čele bloku bude půl roku. Série ministerských jednání dnes začala neformálním zasedáním ministrů vnitra a spravedlnosti EU.

