Místní se poprvé od požáru v roce 2022 podívali do Edmundovy soutěsky v Hřensku

Místní a podnikatelé se včera poprvé od obřího požáru v roce 2022 svezli na lodičkách v Edmundově soutěsce v národním parku České Švýcarsko. Plavbu tam provozuje obec Hřensko, která zavedla bezpečnostní opatření. Veřejnost se do soutěsky poprvé vrátí v sobotu, denně se na lodičky dostane nanejvýš 50 lidí a jen za příznivého počasí. ČTK to řekla starostka Hřenska Kateřina Horáková (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná) s tím, že se bude s ohledem na bezpečnostní situaci kapacita zřejmě navyšovat.Lístky na plavbu v Edmundově soutěsce budou k zakoupení pouze v informačním centru v budově obecního úřadu. Obec kvůli uzavření soutěsky přišla o miliony korun. Pozastavila investice, propustila některé zaměstnance.

"První jízda na lodičkách v Edmundově soutěsce je za námi. Lidi byli nadšení, spokojení a chválili to," uvedla Horáková. Obec ještě před první jízdou zavřela vstup do soutěsky, za most nainstalovala bránu. Lidé se tak k lodičkám dostanou jen s průvodcem. "Samozřejmě budeme chtít navyšovat počty návštěvníků. Jedná se o nový zkušební provoz po třech letech a opravdu musíme být obezřetní a opatrní," uvedla starostka.

Místo bude pod dohledem dendrologa a geologa. "My jsme museli začít řešit protipovodňová opatření v Hřensku. Měli jsme obavy z povodní a přívalových dešťů, takže to bylo také součástí následného otevření Edmundovy soutěsky," připomněla Horáková proces, během kterého odborníci odstranili spadané kmeny stromů z říčky Kamenice.

Obec usiluje také o zpřístupnění horního přístaviště Edmundovy soutěsky. Uzavřená je od požáru rovněž Gabrielina stezka na Pravčickou bránu, kam se mohou lidé dostat například přes Tři prameny či po Mlýnské cestě. V provozu zůstala i po požáru Divoká soutěska, kde se turisté rovněž mohou plavit na pramicích po říčce Kamenici.

Pramici si po třech letech převzal převozník Antonín Podaný. Text, kterým před vypuknutím požáru lidem plavby zpestřoval, má v živé paměti. "Je to jako se vrátit domů," řekl.

Znovuotevření Edmundovy soutěsky vítá také Jiří Neuman, majitel penzionu JRHaus ve Hřensku. "Já jsem byl hned po požáru nahoře na galeriích, abych viděl, jak to tam vypadá. Bylo to tristní, je tu vidět kus práce," řekl podnikatel. Podotkl, že po vykácení nebezpečných stromů a vyčištění říčky a jejího okolí se odhalily skalní věže, které dřív vidět nebyly. Klientů mu po požáru ubylo, teď se vracejí hlavně zahraniční hosté. Vysvětlit jim pravidla vstupu do Edmundovy soutěsky podle něj bude těžké. "Lidi jsou natěšení, ale musí to pochopit," uzavřel Neuman.

Dosud největší požár, který byl zároveň největším lesním požárem v historii ČR, zasáhl národní park v létě 2022. Evakuovalo se kvůli němu přes 500 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6000 hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun. V Mezné požár zcela zničil několik domů. Muže obžalovaného ze založení požáru krajský soud nepravomocně zprostil obžaloby.

