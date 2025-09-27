https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/misto-nedokoncene-zeleznicni-polikliniky-v-brne-bude-povodnovy-park
Místo nedokončené železniční polikliniky v Brně bude povodňový park

27.9.2025 00:55 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Nedokončená železniční poliklinika v brněnských Štýřicích ustoupí další etapě protipovodňových opatření v oblasti Trnitá. Radní vybrali firmu, která budovu za 5,3 milionu korun zbourá. Proti odhadu je částka o dvě třetiny nižší, uvedl náměstek primátorky René Černý (ANO). Místo polikliniky vznikne "povodňový park", tedy místo, které by bežně sloužilo rekreaci, v době záplav by se tam mohl rozlít voda, aniž by napáchala větší škody.
 
"Po předání staveniště mohou okamžitě začít práce, což by mělo nastat ještě letos. Hotovo má být za 120 dní, následovat bude měsíční lhůta na předání hotového díla. Demolice tohoto objektu je předpokladem pro výstavbu dalších etap protipovodňových opatření, která jsou důležitá pro další rozvoj jižní části města nebo pro výstavbu nového nádraží," sdělil Černý.

V minulých dnech město rovněž vyřešilo další překážku v etapách IX, X a XI, které se týkají jak Svratky, tak Svitavy. S pomocí developera získalo dva potřebné pozemky. Pokud vše půjde dobře, mohla by stavba v úseku dlouhém 3,3 kilometru začít v příštím roce a být hotová v roce 2028. Ze záplavové oblasti by se tím vyjmulo 180 hektarů, počet ochráněných obyvatel činí 5370.

Brno dokončilo v létě protipovodňová opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici. Projekt za 1,5 miliardy korun bez DPH trval tři a půl roku.

