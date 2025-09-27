Místo nedokončené železniční polikliniky v Brně bude povodňový park
27.9.2025 00:55 | BRNO (ČTK)
V minulých dnech město rovněž vyřešilo další překážku v etapách IX, X a XI, které se týkají jak Svratky, tak Svitavy. S pomocí developera získalo dva potřebné pozemky. Pokud vše půjde dobře, mohla by stavba v úseku dlouhém 3,3 kilometru začít v příštím roce a být hotová v roce 2028. Ze záplavové oblasti by se tím vyjmulo 180 hektarů, počet ochráněných obyvatel činí 5370.
Brno dokončilo v létě protipovodňová opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici. Projekt za 1,5 miliardy korun bez DPH trval tři a půl roku.
