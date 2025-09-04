Množství spotřebované vody v brněnské vodárenské soustavě loni dál rostlo
"Pokračujeme ve spolupráci s výzkumnými organizacemi na polních pokusech u obce Banín (u Březové). Naším cílem je posunout výzkum technologií pěstování zemědělských plodin zaměřených na omezení vyplavování minerálních forem dusíku, fosforu a snížení aplikace pesticidů," uvedly BVK ve zprávě. Loni také skončila revitalizace Banínského potoka. Nové meandrující koryto o délce 1200 metrů nahradilo staré rovné betonové koryto, které měřilo jen 750 metrů.
I když se podíl vody dodané do Brna z Vírské přehrady a prameniště v Březové každý rok mírně mění v závislosti na možnostech obou zdrojů, výrazně převažuje zásobování z Březové. Loni odtud do Brna teklo 25,3 milionu metrů krychlových vody, z Víru 4,5 milionu. A například dva týdny po zářijových povodních voda z Víru netekla do Brna vůbec kvůli tomu, že se významně promísila voda v přehradě. Kvůli tomu se v ní objevily látky, které měly na její kvalitu negativní vliv. I po obnovení dodávek bylo nutné vodu upravovat vyšší dávkou chemikálií.
Loňský úhrn srážek v Březové činil lehce nadprůměrných 631 milimetrů. Hladina podzemní vody vykazovala mírně růstový trend do konce března, pak klesala a znovu stoupala na podzim. Hladina kontrolního vrtu byla na konci loňského roku o 1,83 metru výše než na konci roku 2023.
Podíl ztrát vody v síti loni dosáhl 9,4 procenta, je poměrně stabilní a patří k republikovému podprůměru. Průměr činí zhruba 15 procent.
BVK se starají i o stokovou kanalizaci v Brně a v okolních obcích. Loni začaly za 3,5 miliardy korun modernizovat kalové hospodářství v čistírně v Modřicích, hotové to má být za dva roky. Tempo obnovy stokové sítě je však podle firmy nedostatečné. Loni se stalo 51 vážnějších havárií a 155 kilometrů stok je za teoretickou hranicí životnosti. "Alarmující je rovněž stavební stav několika tisíc kusů kanalizačních přípojek ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí," uvedly BVK.
Akcie vodáren vlastní z 51 procent Brno, 46 procent drží francouzská společnost Suez International a zbytek drobní akcionáři. Město se loni na jaře s Francouzi dohodlo, že jejich podíl do 8,5 roku převezme. Firma měla loni 541 zaměstnanců.
