https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mnozstvi-spotrebovane-vody-v-brnenske-vodarenske-soustave-loni-dal-rostlo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Množství spotřebované vody v brněnské vodárenské soustavě loni dál rostlo

4.9.2025 11:20 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Množství spotřebované vody v brněnské vodárenské soustavě loni znovu mírně rostlo na 29,8 milionu metrů krychlových vody, meziročně zhruba o 200 000. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin. Vzhledem ke klimatickým změnám Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) pokračují v projektech, které zlepší zasakování vody v březovském prameništi a zároveň zvýší kvalitu zasakované vody.
 
Do těchto projektů se firma pustila koncem minulé dekády, kdy po několika velmi suchých letech bylo reálně ohrožené zásobování Brna pitnou vodou. Aby bylo zajištěné, je potřeba, aby každou vteřinu přitékalo 950 litrů vody. Množství obyvatel, které brněnská vodárenská soustava zásobuje, navíc roste. Aktuálně je to 434 000 obyvatel, před deseti lety to bylo zhruba o 30 000 méně. Kromě Brna zásobuje vodárenská soustava například také Kuřim, Modřice, Březovou nad Svitavou a další menší obce v okolí Brna a také obce napojené na vodovod zásobovaný vodou z Vírské přehrady podél toku Svratky.

"Pokračujeme ve spolupráci s výzkumnými organizacemi na polních pokusech u obce Banín (u Březové). Naším cílem je posunout výzkum technologií pěstování zemědělských plodin zaměřených na omezení vyplavování minerálních forem dusíku, fosforu a snížení aplikace pesticidů," uvedly BVK ve zprávě. Loni také skončila revitalizace Banínského potoka. Nové meandrující koryto o délce 1200 metrů nahradilo staré rovné betonové koryto, které měřilo jen 750 metrů.

I když se podíl vody dodané do Brna z Vírské přehrady a prameniště v Březové každý rok mírně mění v závislosti na možnostech obou zdrojů, výrazně převažuje zásobování z Březové. Loni odtud do Brna teklo 25,3 milionu metrů krychlových vody, z Víru 4,5 milionu. A například dva týdny po zářijových povodních voda z Víru netekla do Brna vůbec kvůli tomu, že se významně promísila voda v přehradě. Kvůli tomu se v ní objevily látky, které měly na její kvalitu negativní vliv. I po obnovení dodávek bylo nutné vodu upravovat vyšší dávkou chemikálií.

Loňský úhrn srážek v Březové činil lehce nadprůměrných 631 milimetrů. Hladina podzemní vody vykazovala mírně růstový trend do konce března, pak klesala a znovu stoupala na podzim. Hladina kontrolního vrtu byla na konci loňského roku o 1,83 metru výše než na konci roku 2023.

Podíl ztrát vody v síti loni dosáhl 9,4 procenta, je poměrně stabilní a patří k republikovému podprůměru. Průměr činí zhruba 15 procent.

BVK se starají i o stokovou kanalizaci v Brně a v okolních obcích. Loni začaly za 3,5 miliardy korun modernizovat kalové hospodářství v čistírně v Modřicích, hotové to má být za dva roky. Tempo obnovy stokové sítě je však podle firmy nedostatečné. Loni se stalo 51 vážnějších havárií a 155 kilometrů stok je za teoretickou hranicí životnosti. "Alarmující je rovněž stavební stav několika tisíc kusů kanalizačních přípojek ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí," uvedly BVK.

Akcie vodáren vlastní z 51 procent Brno, 46 procent drží francouzská společnost Suez International a zbytek drobní akcionáři. Město se loni na jaře s Francouzi dohodlo, že jejich podíl do 8,5 roku převezme. Firma měla loni 541 zaměstnanců.

