https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mnozstvi-zvere-na-jizni-morave-se-vyrazne-nemeni-stavy-se-nedari-snizit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Množství zvěře na jižní Moravě se výrazně nemění, stavy se nedaří snížit

8.9.2025 10:13 (ČTK)
Diskuse: 2
Foto | Frank Vassen / Flickr
Množství zvěře v jihomoravských lesích se v posledních letech nijak výrazně nemění. Ze sčítání myslivců ke konci letošního března vyplývá, že jen mírně oběma směry v posledních pěti letech kolísá počet daňků, muflonů a jelenů a velmi mírně roste počet srnčí zvěře. Data zveřejnil Český statistický úřad. Myslivcům se tak nedaří snižovat množství zvěře, která okusováním stromů brání efektivnější obnově lesů po kůrovcové kalamitě minulých let. Stejně tak kolísají stavy divokých prasat. Množství ulovených zvířat ale u spárkaté zvěře s výjimkou prasat roste.
 
Nejpočetnějšími zástupci spárkaté zvěře je srnčí zvěř. Myslivci napočítali začátkem letošního jara na jižní Moravě 34 184 kusů, což je nejvíce za posledních deset let. Dlouhodobě počty stagnovaly mezi 32 000 a 33 000, loni už se jejich počet zvýšil na 33 826. Jejich počet roste i přes poměrně razantní nárůst ulovených kusů. Dlouhá léta se jejich počet pohyboval mezi 12 000 a 15 000, v roce 2023 jich myslivci ulovili téměř 18 000 a loni přes 20 000. Stejně tak se o více než polovinu loni a předloni zvýšil počet ulovených jelenů, loni činil 3209. Podobným tempem rostly i počty ulovených daňků na loňských 4754, meziročně je to o 800 více. Na stejné úrovni kolem 1000 kusů zůstává množství ulovených muflonů.

Naproti tomu zaznamenali myslivci loni pokles počtu ulovených divokých prasat. Zastřelili jich 19 009, meziročně o 12 000 méně. I v předchozích letech množství výrazně kolísalo zhruba mezi 10 000 a 23 000.

Myslivci počítají také zajíce, divoké kachny a bažanty. I přes informace o tom, že v české krajině ubývá zajíců, tak jejich stav je dlouho stabilní. Letos na jaře jich myslivci napočítali téměř 47 000. Loni jich ulovili v Jihomoravském kraji 14 000, což je na poměry posledních let spíše vyšší počet. Kachen napočítali 7610, což je sice mírně více než loni, ale méně než v předchozích letech. A ulovili jich za loňský rok téměř 9500, což je proti předchozím letům podprůměr. Lov bažantů v posledních čtyřech letech rostl. Loni jich myslivci zastřelili přes 100 000, což je množství, které bylo obvyklé do roku 2019. Celková populace bažantů tak činila letos na jaře téměř 43 000 kusů a je poměrně stabilní.

MU

Michal Uhrovič

8.9.2025 10:38
Bažanty se jim daří střílet, tak aspoň něco ještě trefí.
MU

Michal Uhrovič

8.9.2025 10:51
O mývalech žádné čísla. CO jsem slyšel od myslivců, lovit mývala je horší jako lovit divočáka
