https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/model-domu-demonstruje-vyhody-zelene-proti-prehrivani-a-povodnim
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Model domu demonstruje výhody zeleně proti přehřívání a povodním

27.8.2025 10:51 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Model modro-zelené infrastruktury TransformAr.
Model modro-zelené infrastruktury TransformAr.
Zdroj | Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita (ČZU) na agrosalonu Země živitelka poprvé představila model domu, na němž ukázala, jak zeleň na objektu nebo kolem něho pomáhá vyrovnat se s množstvím vody například z přívalového deště. Druhým efektem je nepřehřívání objektu a vytváření efektu městského tepelného ostrova, řekl ČTK Marek Petreje. Pracuje na Fakultě životního prostředí ČZU v týmu, který se zabývá výzkumem a zaváděním do praxe takzvané modrozelené infrastruktury.
 
Několik desítek centimetrů velký model vznikl při evropském projektu TransformAr. "Projekt představuje, jak můžou přírodě blízká opatření pomoci městům, obcím, ale i lidem, například co si třeba staví rodinný dům, adaptovat se na klimatickou změnu,“ řekl Petreje.

Model domu je rozdělený na dvě poloviny, levá strana představuje běžný typ stavby se zpevněnými plochami bez zeleně, například beton, asfalt a nepropustnou hladkou střechu. Na pravé straně je zelená střecha, parkovací místo tvoří travnatá vsakovací dlažba, zatravněný pozemek se stromy.

"V první fázi probíhá 20 vteřin simulace deště ze čtyř trysek. Z těch zpevněných ploch dochází k rychlému intenzivnímu odtoku do kanalizační sítě. Na pravé straně je velká část srážky zachycená. Ve druhé části se spustí simulace Slunce pomocí zářiče, který je umístěn nad tou budovou a dochází k ohřevu přibližně 40 vteřin,“ řekl Petreje.

Obě situace měří senzory a na displejích pro každou poloviny objektu divák sleduje vyhodnocení prostřednictvím grafů, křivek a údajů. Například plochy se zelení se ohřívají mnohem pomaleji, druhá polovina domu bez zeleně absorbuje větší množství tepelné energie, což má za následek přehřívání budovy samotné a okolí. "Vzniká známý efekt městského tepelného ostrova, který v urbanizovaných oblastech může způsobovat například problémy lidí v noci usnout, protože městský prostor nedokáže vychladnout,“ řekl Petreje.

Tepelný rozdíl mezi oběma polovinami objektu je deset a více stupňů. "Když si představíme, že celý den svítí slunce na nějaký dům a jeho okolí, tak běžné povrchy černých střech, například tvořených asfaltovými pásy a podobně, se můžou rozpálit na 70 až 80 stupňů,“ dodal Petreje.

Čtyřletý evropský projekt TransformAr zahrnoval několik demonstračních lokalit různého typu. Většina z nich čelila výzvám vyplývajícím z klimatické změny. Přírodě blízká opatření typu modrozelená infrastruktura byla realizována ve finském městě Lappeenranta, v zemědělské oblasti Devon ve Velké Británii, na Sardinii nebo v Galicii.

Ministerstvo životního prostředí letos poskytuje evropské dotace mimo jiné na propojené systémy modrozelené infrastruktury nebo zelené střechy. Žádat mohou obce a kraje, podnikatelé nebo zemědělci od 16. července. Dotace ve výši 930 milion korun jsou určené mimo jiné na rozvoj veřejné zeleně, hospodaření s dešťovou vodou, na vsakování či retenci dešťové vody, na zelené střechy, na zakládání a obnovu parků a alejí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Obléhání Brna švédskými vojsky za třicetileté války. Foto: Muzeum města Brna Konflikty v minulosti mají spojitost s klimatickými extrémy, ukazuje výzkum Město Belém v Brazílii Foto: dadophotos Depositphotos Účast na klimatické konferenci COP30 zatím potvrdila jen čtvrtina zemí Město Belém v Brazílii Foto: dadophotos Depositphotos V brazilském městě Belém kvůli klimatické konferenci OSN výrazně vzrostly ceny hotelů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 6

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 5

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 11

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 31

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist