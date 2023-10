Most a Ústí nad Labem bojují s divočáky, kteří zabíhají až do center měst

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dvě největší města v Ústeckém kraji bojují s přemnoženými divočáky. Divoká prasata zabíhají do obydlených částí v Ústí nad Labem i Mostě a ničí městský i soukromý majetek. K odlovu využívají města odchytové klece a platí odměny myslivcům za zastřelený kus.

Velké množství černé zvěře trápí města dlouhodobě. "V mysliveckém roce (od 1. dubna do 30. září) bylo odloveno celkem 784 kusů černé zvěře, loni za stejné období to bylo 516 kusů," řekla ČTK mluvčí ústecké radnice Romana Macová. Za celé období od dubna 2022 do konce března 2023 ulovili nebo odchytili v krajském městě 1530 divočáků.

Počet zastřelených divočáků se zvýšil také v Mostě. V honitbě Lišnice jich podle mluvčí magistrátu Kláry Vydrové myslivci zastřelili loni deset, letos 15, ve Vtelně loni 16 a letos už 48 a v lokalitě Ressl jich bylo za celý loňský rok 22 a za letošek už 48 kusů.

Obě města se snaží formou finančních odměn motivovat myslivce, aby černou zvěř stříleli. Ústí nad Labem vyplácí 500 korun za jedno zastřelené zvíře, v Mostě lovec dostane 800 korun. Letos už za ulovenou zvěř mostecký magistrát vyplatil 129 600 korun.

K odchytu zvířat využívají města speciální klece. V Ústí nad Labem jich mají sedm a už se v nich objevila i bachyně se selaty. Není výjimkou, že prasata pobíhají v rušných částech měst. "Divoká prasata způsobují škody na městském majetku především rozrýváním záhonů a travnatých porostů. Jedná se například o ulici Jizerská nebo sídliště Skalka," uvedla Macová. Zničené mívají lidé zahrádky, divočáci se už objevili na mosteckém hřbitově a u sběrného dvora, v Ústí nad Labem vběhla v minulosti skupinka prasat i na sídliště a do centra města.

reklama