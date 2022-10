Moštárna v Hostětíně zpracuje 200 tun jablek, díky dobré úrodě více než loni

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | jill111 / pixabay.com Ilustrační foto

Moštárna v Hostětíně na Uherskohradišťsku letos zpracuje zhruba 200 tun jablek. Díky dobré úrodě je to více než loni, kdy zpracovala asi 130 tun, řekl ČTK jednatel moštárny Radim Machů. Z vykoupených jablek zařízení vyrábí mošty a také jablečný ocet, které následně pod vlastní značkou dodává na trh. Svá jablka si mohou v moštárně nechat zpracovat pro vlastní potřebu také drobní pěstitelé.

Výkupní cena za kilogram jablek je 2,40 koruny. Podobná byla podle Machů také loni. "Rozlišujeme jablka, která pocházejí od ekologických zemědělců, kteří jsou registrovaní a kontrolovaní. A z těch právě děláme naše výrobky, které mají značku bio. A potom i část vykoupíme od okolních drobných pěstitelů, kteří ve svých zahradách mají svá jablka, nicméně certifikaci nemají. Ale jsou to jablka, která jsou lokálního původu, takže také cenná," uvedl Machů.

Skladovací kapacity už podle něj má letos moštárna plné, větší výkup jablek proto v příštích týdnech neplánuje. Na výrobu 100 litrů šťávy je podle Machů zapotřebí zhruba 150 kilogramů jablek. "Uložíme to do zásobních nádrží, odkud šťávu během roku bereme pro pozdější lahvování, tak abychom měli zásobu moštu a prodávat celoročně," řekl jednatel.

Více než dvě třetiny objemu zpracovaných jablek připadají na vlastní produkci moštárny. Kromě moštů a octa vyrábí také sirupy ze třtinového cukrů a výtažků různých rostlin. "Prodáváme v prodejnách biopotravin a zdravé výživy po celé České republice," uvedl Machů. Výrobky z Hostětína lidé mohou ochutnat také v kavárnách, a to i na Slovensku. K dostání jsou dále v prodejnách jednoho z nadnárodních obchodních řetězců a na e-shopu moštárny.

Značnou část energie potřebné pro výrobu moštu získává zařízení díky fotovoltaickým panelům, další panely spolu s bateriemi by měly na střeše moštárny přibýt do konce roku. Elektřina, jejíž cena v uplynulých měsících razantně vzrostla, tvoří podle Machů méně než deset procent nákladů moštárny. Podnik se ale potýká i s nárůstem cen obalů, pohonných hmot nebo mezd. Na přelomu roku proto zdraží své výrobky, a to zřejmě o deset až 15 procent.

Velmi oblíbené je v Hostětíně také moštování pro drobné pěstitele. Každoročně je v moštárně využívá i několik stovek lidí. Minimální množství jablek, se kterým mohou zájemci po domluvě dorazit, činí 150 kilogramů. Ze své úrody povětšinou získávají pasterizovaný mošt plněný do pětilitrových nebo desetilitrových sáčků. Cena za pětilitrový sáček činí 93 korun.

Moštárna Hostětín je v provozu od roku 2000, má čtyři zaměstnance. Ročně může zpracovat až 300 tun ovoce. Před 12 lety Hostětín navštívil i britský princ Charles, nyní král Karel III., který si prohlédl moštárnu a ochutnal místní mošt.

