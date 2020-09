Moštárny Vysočiny čekají víc ovoce než při loňské neúrodě

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | JillWellington / pixabay.com Část zahrádkářských moštáren v kraji už je v provozu, postupně otevírají další. Ilustrační obrázek

Moštárny a pěstitelské pálenice na Vysočině očekávají lepší sezonu než před rokem, kdy se v kraji ovoce neurodilo. Podle ankety ČTK je ovoce celkem dost, časté deště ale budou mít dopad na jeho kvalitu. Ovoce podle zahrádkářů rychleji hnije, někteří si stěžují na to, že jim na stromech praskají švestky. Na bramborách a rajčatech se rychleji šířila plíseň.

Část zahrádkářských moštáren v kraji už je v provozu, postupně otevírají další. Za výrobu litru moštu se podle ankety ČTK platí od čtyř do šesti korun. Někde jsou ceny dané podle množství zpracovaného ovoce. Prodat se dají i padaná jablka. Výkupna v Havlíčkově Brodě na webu za kilogram nabízí dvě koruny.

"My budeme začínat v sobotu 19. (září)," řekl Jan Havlík za moštárnu ve Vladislavi na Třebíčsku. Podotkl, že místy zjara škodil mráz, i tak by mělo být na stromech ovoce víc než loni. Před rokem měla moštárna v září otevřeno jednou, to nepřišel nikdo. I později bylo podle Havlíka ovoce velmi málo.

Moštárna v Březníku na Třebíčsku funguje od 22. srpna, otevřeno má v sobotu odpoledne. "Letos je ovoce kolem nás dost," řekl Václav Chadim, který se o provoz stará. Podotkl, že loni se vylisovaly jen stovky litrů moštu, zatímco v roce 2018, když bylo ovoce hodně, to bylo 21 000 litrů. "Letos se zdá, že to bude takový průměr," odhadl. V Březníku stojí výroba litru moštu čtyři koruny. Lidé si tam také mohou nechat nakrouhat zelí, na kilogram zaplatí dvě koruny.

"Zjara to vypadalo, že bude větší úroda," řekl Josef Hedbávný, předseda územního sdružení Českého zahrádkářského svazu ve Žďáru nad Sázavou. Množství ovoce na stromech se podle něj liší místo od místa, i podle odrůdy. Některá jablka jsou strupovitá. "Brambory, kdo nestříkal, měly plíseň," uvedl. Žďárská moštárna je v provozu od 31. srpna, za litr moštu se tam platí pět korun.

Loni, kdy bylo ovoce na zahrádkách Vysočiny velmi málo, zahájilo podle celníků zpracovatelskou kampaň 44 z 51 pálenic, končily podstatně dřív než obvykle. Někteří provozovatelé pak ČTK řekli, že měli nejslabší produkci pálenky za řadu let.

"Letos to vypadá zatím dobře, protože švestky, jablka, hrušky tady u nás jsou," řekl Jan Roušar z pálenice v Bitovčicích na Jihlavsku. Pálenice začala zpracovávat letošní ovoce koncem července. "Začátek byl takový vlažnější, ale teď se to začíná rozbíhat. Takže si myslím, že letošek bude lehce nadprůměrný," uvedl Roušar. Minulou sezonu označil za nejslabší za dvě desetiletí pálenice. Končila na přelomu ledna a února.

