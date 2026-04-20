Motoristé ochranu přírody neoslabují, reagoval Červený na nedělní demonstraci
Podle Červeného pracuje současný kabinet kvůli předchozí vládě s omezeným rozpočtem a jeho hlavní snahou je zefektivnění fungování státu při zachování klíčových agend. "Ochrana přírody zůstává naší prioritou a Česká republika své závazky v oblasti biodiverzity i ochrany životního prostředí plní," napsal Červený.
Demonstrace se zúčastnil i analytik Martin Abel, který pracoval v ústavu spadajícím pod MŽP, informoval server Seznam Zprávy. O své pracovní místo přišel podle serveru kvůli nesouhlasu s Turkovými názory. Podle Červeného však Abel přišel o pozici proto, že čerpal veřejné prostředky spolufinancované i MŽP a k tomu vedl klimatické žaloby proti státu a ministerstvu. Ministr to označil za nepřijatelné a škodlivé pro stát.
Abel působí ve spolku Klimatická žaloba, který v roce 2021 zažaloval české úřady za nedostatečné snižování emisí oxidu uhličitého a neuspokojivou reakci na klimatickou změnu, informovaly Seznam Zprávy.
