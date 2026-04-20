Motoristé ochranu přírody neoslabují, reagoval Červený na nedělní demonstraci

20.4.2026 16:46 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | MŽP ČR
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odmítl, že by vláda či jeho strana oslabovaly ochranu přírody. Uvedl to na sociálních sítích v reakci na nedělní demonstraci za změny ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) v Praze. Úřad vedou právě Motoristé. Červený uvedl, že respektuje právo každého občana na vyjádření vlastního názoru. Zdůraznil důležitost veřejné debaty k ochraně životního prostředí.
 
Lidé se na nedělní demonstraci sešli zejména kvůli požadavku na odchod zástupců Motoristů z vedení MŽP. Akci svolaly ekologické organizace v čele s Hnutím Duha a Greenpeace, které kritizují Červeného a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) za rozsáhlé čistky, finanční škrty ve fungování národních parků a boj proti rozvoji větrné energie. Podle organizátorů se demonstrace v centru Prahy zúčastnily 2000 lidí.

Podle Červeného pracuje současný kabinet kvůli předchozí vládě s omezeným rozpočtem a jeho hlavní snahou je zefektivnění fungování státu při zachování klíčových agend. "Ochrana přírody zůstává naší prioritou a Česká republika své závazky v oblasti biodiverzity i ochrany životního prostředí plní," napsal Červený.

Demonstrace se zúčastnil i analytik Martin Abel, který pracoval v ústavu spadajícím pod MŽP, informoval server Seznam Zprávy. O své pracovní místo přišel podle serveru kvůli nesouhlasu s Turkovými názory. Podle Červeného však Abel přišel o pozici proto, že čerpal veřejné prostředky spolufinancované i MŽP a k tomu vedl klimatické žaloby proti státu a ministerstvu. Ministr to označil za nepřijatelné a škodlivé pro stát.

Abel působí ve spolku Klimatická žaloba, který v roce 2021 zažaloval české úřady za nedostatečné snižování emisí oxidu uhličitého a neuspokojivou reakci na klimatickou změnu, informovaly Seznam Zprávy.

Dále čtěte |
Na 2000 lidí protestovalo proti ničení životního prostředí a rozvracení veřejných institucí Motoristy Foto: Hnutí DUHA Lidé v Praze demonstrovali za změny ve vedení ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Foto: VitVit Wikimedia Commons MŽP si objednalo konzultace k udržení zaměstnanců, zrušilo přitom desítky míst Petr Macinka Foto: Motoristé sobě Hnutí Duha kvůli Macinkovu výroku o terorismu zváží právní kroky

Pavel Hanzl

20.4.2026 17:12
Konečně ten mašlonka nelže, konečně řekl pravdu. Motoristi ochranu přírody neoslabují, oni ji přímo ničí a likvidují, to má recht.
Karel Zvářal

20.4.2026 17:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevíte, kde je roztleskávač GD pro Čechy? Tipuji školení u Cimrmana:-)
smějící se bestie

20.4.2026 17:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Přírodu ničí především sami ti vyznavači zeleného náboženství.
Majka Kletečková

20.4.2026 18:00
Kdo nechápe, že je na MŽP parta kozlů, co si hrají na zahradníky, tak už nechápe nic!
