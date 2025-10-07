https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/motoriste-v-cele-mzp-by-mohli-podle-ekologickych-organizaci-ohrozit-prirodu-i-zdravi-lidi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Motoristé v čele MŽP by mohli podle ekologických organizací ohrozit přírodu i zdraví lidí

7.10.2025 11:25 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiří Antonín Votýpka / Wikimedia Commons
Bylo by nepřijatelné, kdyby se po volbách ministerstva životního prostředí (MŽP) ujali zástupci Motoristů. Shodli se na tom zástupci ekologických organizací, které oslovila ČTK. Podle nich by to znamenalo ohrožení ochrany přírody i veřejného zdraví. Zároveň upozornili, že případné slučování resortů musí být promyšlené tak, aby nedošlo k oslabení klíčových agend. Čestný předseda a poslanec Motoristů Filip Turek v pondělí večer v České televizi řekl, že předseda Motoristů Petr Macinka by byl skvělým ministrem životního prostředí.
 
Ministerstvo životního prostředí je podle vedoucího energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslava Bicana garantem ochrany životního prostředí. "Je nutné, aby v jeho čele stanul někdo důvěryhodný, u koho není pochyb o tom, že mu na této oblasti záleží. To aktuálně hrozí, pokud by ministerstvo životního prostředí v rámci povolebních jednání připadlo například Motoristům," řekl. Ti o něj dlouhodobě mají zájem. "Jejich předseda Petr Macinka v minulosti dokonce hovořil o tom, že by šlo o zajímavý projekt, při kterém by 'tekla zelená krev'. Něco takového je pro nás nepřijatelné," dodal.

Podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha by Motoristé v čele MŽP znamenali ohrožení pro českou přírodu i zdraví lidí. "Jejich program a veřejné výroky ukazují, že chtějí životnímu prostředí škodit. K lesům se chtějí chovat jako k továrně na dřevo, vzduch chtějí znečišťovat návratem k uhlí. A svými návrhy na vracení emisních povolenek uhelným elektrárnám ukazují, že této problematice vůbec nerozumí," řekl. Připomněl také, že jejich plán opustit princip bezzásahovosti by v praxi znamenal rušení národních parků a zničení výsledků práce bývalého ministra Richarda Brabce (ANO).

K plánům místopředsedy vítězného hnutí ANO Karla Havlíčka ohledně vzniku nového ministerstva hospodářství, které by vzniklo sloučením ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva pro místní rozvoj (MMR), mají obě organizace výhrady, ale považují je za méně závažné než možné ohrožení MŽP. "Ustanovení nového ministerstva hospodářství v této chvíli nevnímáme natolik problematické jako například to, kdyby šlo o sloučení ministerstva životního prostředí," uvedl Bican.

Bican dodal, že i u slučování resortů je potřeba hlídat, jak to dopadne na konkrétní agendy. "Například víme, že lidé, kteří na MPO měli na starosti přípravu Národního energeticko-klimatického plánu, byli velmi přetížení. Spojení energetiky pod jednu střechu i s místním rozvojem tomu asi nepomůže, spíše dále uškodí," míní.

Koželouh upozornil, že pokud by nové ministerstvo hospodářství skutečně vzniklo, mělo by se dbát na zachování důležitých agend. "Pokud by nové ministerstvo hospodářství mělo pohltit stávající MMR, bude nutné zajistit, aby fungovaly důležité agendy, jako třeba bydlení. Dodal, že agendu územního plánování by bylo dobré přesunout na ministerstvo životního prostředí, které má hodně souvisejících témat a dokázalo by to snad uchopit nejkomplexněji.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

PE

Petr Elias

7.10.2025 11:34
Ještě nedávno STBák vyřvával, jak hnědé košile nikdy nevezme do koalice. A lup, udělal vývrtku a už je tam má. :D A navíc tam bude mít ještě nácka s hranatou hlavou. :D
Odpovědět

