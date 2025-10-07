Motoristé v čele MŽP by mohli podle ekologických organizací ohrozit přírodu i zdraví lidí
Podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha by Motoristé v čele MŽP znamenali ohrožení pro českou přírodu i zdraví lidí. "Jejich program a veřejné výroky ukazují, že chtějí životnímu prostředí škodit. K lesům se chtějí chovat jako k továrně na dřevo, vzduch chtějí znečišťovat návratem k uhlí. A svými návrhy na vracení emisních povolenek uhelným elektrárnám ukazují, že této problematice vůbec nerozumí," řekl. Připomněl také, že jejich plán opustit princip bezzásahovosti by v praxi znamenal rušení národních parků a zničení výsledků práce bývalého ministra Richarda Brabce (ANO).
K plánům místopředsedy vítězného hnutí ANO Karla Havlíčka ohledně vzniku nového ministerstva hospodářství, které by vzniklo sloučením ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva pro místní rozvoj (MMR), mají obě organizace výhrady, ale považují je za méně závažné než možné ohrožení MŽP. "Ustanovení nového ministerstva hospodářství v této chvíli nevnímáme natolik problematické jako například to, kdyby šlo o sloučení ministerstva životního prostředí," uvedl Bican.
Bican dodal, že i u slučování resortů je potřeba hlídat, jak to dopadne na konkrétní agendy. "Například víme, že lidé, kteří na MPO měli na starosti přípravu Národního energeticko-klimatického plánu, byli velmi přetížení. Spojení energetiky pod jednu střechu i s místním rozvojem tomu asi nepomůže, spíše dále uškodí," míní.
Koželouh upozornil, že pokud by nové ministerstvo hospodářství skutečně vzniklo, mělo by se dbát na zachování důležitých agend. "Pokud by nové ministerstvo hospodářství mělo pohltit stávající MMR, bude nutné zajistit, aby fungovaly důležité agendy, jako třeba bydlení. Dodal, že agendu územního plánování by bylo dobré přesunout na ministerstvo životního prostředí, které má hodně souvisejících témat a dokázalo by to snad uchopit nejkomplexněji.
