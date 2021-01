Mouční červi se možná již brzy objeví na talířích lidí v Evropě

Miroslav Vinkler 14.1.2021 12:23 Reaguje na Petr Eliáš

Demagog ???



Tak tady máte své Zelené z Reichu :



Velkou bouři vyvolala v Německu píseň na ekologické téma v podání dětského sboru, kterou odvysílal kanál Westdeutscher Rundfunk (WDR). Text líčí babičku jako neekologické čuně

(v němčině též svině), které jezdí v SUV, na motorce a velkou výletní lodí.Na konci videa dívky ze sboru s vážným pohledem pohybují rty a místo jejich hlasu je slyšet hlas klimatické aktivistky Grety Thunbergové, jak říká: „We will not let you get away with this.“ - Nedovolíme, aby vám tohle prošlo. Což je věta z jejího projevu „How dare you“ proneseného na klimatickém summitu OSN.



