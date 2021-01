Možnosti, co se silnicí a alejí roku u Velkých Opatovic, jsou tři

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Hana Rozbořilová / Hana Rozbořilová / Alejroku.cz Alej je jednou z posledních velkých alejí u Boskovic na Blanensku. Je dlouhá 600 metrů a vysazena byla zřejmě v roce 1920 při celonárodní výsadbě Stromů svobody. Tvoří ji 85 lip, k zemi by mělo jít 38.

Možnosti, které se nabízejí ohledně diskutované opravy silnice u Velkých Opatovic na Blanensku, jsou tři. Pokračovat beze změn, plánovanou opravu zastavit, případně kompromis, uvedl dnes po jednání se starosty příslušných měst řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Kolem části silnice roste stromořadí lip, které vyhrálo v soutěži o alej roku, část stromů by kvůli opravě musela k zemi.

Stromořadí starých lip lemuje silnici druhé třídy 372 mezi místní částí Velkých Opatovic Svárov a místní částí Letovic Chlum. Do Velkých Opatovic se po ní jezdí například ze směru od Brna. Problém je v tom, že silnice je v místě úzká, dvě auta vedle sebe se nevejdou. Svými bezpečnostními parametry tak neodpovídá silnici druhé třídy. Kraj na rekonstrukci silnice získal dotaci 80 milionů korun, kdyby silnici neopravil, přišel by o ni. Jenže aby bylo možné silnici opravit a zajistit její přijatelné bezpečnostní parametry, část stromů by měla být pokácena.

"Nemáme na stole žádné konkrétní řešení, ale je třeba se o té situaci dál bavit," uvedl hejtman. Připomněl, že krajský úřad aktuálně zrušil příslušné stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice, a to pro formální nedostatky. Věc se tak vrací zpět do Boskovic. Znamená to, že se stavba v nejbližší době ani nemůže uskutečnit.

Podle hejtmana jsou tři možná řešení situace. Prvním je pokračovat dál, jak bylo stavební povolení zamýšleno. Limitujícím faktorem je přitom čas, protože pravomocné stavební povolení musí mít investice nejpozději do září, a to kvůli dotaci. Druhou variantou je investiční akci stopnout. "Nemyslím si ale, že bychom k tomuto rozhodnutí dospěli," uvedl hejtman. Ke zvážení podle něj připadá třetí varianta, tedy jakési kompromisní řešení. Silnice by byla rekonstruována, ale v úseku svárovské aleje by byla zúžena a vytvořila by se tam místa, kde by se auta mohla vyhýbat, ostrůvky mezi stromy.

Znamenalo by to ale projekční úpravy, tudíž zdržení, takže hrozí, že do září se to nestihne. Navíc je otázka, zda by kraj o dotaci nepřišel následně, protože stále platí, že silnice musí splňovat parametry komunikace druhé třídy.

Starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová uvedla, že situace ji trápí a že stav silnice je havarijní. "Máme mandát od občanů dělat vše pro to, aby se stav silnice zlepšil. Pracujeme na tom už pátý rok, velmi by nás mrzelo, kdyby tato snaha nebyla vyslyšena a nebyla uskutečnitelná," uvedla starostka. Doplnila, že se ještě hledá nějaké kompromisní řešení, ale že silnice je důležitá, a přitom nebezpečná.

Jihomoravští Piráti v týdnu navrhli ještě i další možné řešení, a to odklon silnice kolem aleje. Podle hejtmana by to však znamenalo změnu územního rozhodnutí a de facto návrat na úplný začátek.

Hejtman plánuje, že u silničářů do budoucna vznikne pozice arboretisty, který o stromech u krajských silnic bude mít přehled.

Alej je jednou z posledních velkých alejí u Boskovic na Blanensku. Je dlouhá 600 metrů a vysazena byla zřejmě v roce 1920 při celonárodní výsadbě Stromů svobody. Tvoří ji 85 lip, k zemi by mělo jít 38. Na alej byl zpracován dendrologický posudek, podle něj z hlediska perspektivy dřevin je 30 ze stromů v aleji neperspektivních a 25 jen krátkodobě perspektivních. Kolem silnice by mělo být vysázeno 273 nových stromů, z nichž část má nahradit pokácené stromy.

