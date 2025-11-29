https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nove-vysazeny-sad-v-semnevicich-ochrani-zdroje-pitne-vody-pro-mistni-obcany
Nově vysazený sad v Semněvicích ochrání zdroje pitné vody pro místní občany

29.11.2025 22:12 | SEMNĚVICE (ČTK) | Václav Prokš
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dean Morley / Flickr
Na okraji Semněvic na Domažlicku vysadili 107 stromů původních druhů, jabloní, slivoní a střemch. Krajinný sad poblíž dvou obecních vrtů ochrání zdroje pitné vody, zabrání jejich přehřívání a vysychání. Výsadba je součástí projektu Zdravá krajina Plzeňského kraje, řekl ČTK šéf krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal.
 
"Stromy byly vybrány s ohledem na půdní a vodní poměry lokality a tvoří přirozenou ochrannou bariéru, která pomůže zadržovat vodu v krajině, zlepšovat mikroklima a snižovat riziko vysychání půdy," uvedl. Vysázené stromky jsou staré čtyři až šest let.

Projekt Zdravá krajina zapojuje od loňska do svých aktivit také soukromé firmy, které se chtějí podílet na zlepšování životního prostředí. Podepsané už má dlouhodobé partnerství se sedmi firmami. První byl IDEAL Automotive z Boru na Tachovsku, díky němuž loni kraj rozšířil pastevní areál v přírodní rezervaci Janovský mokřad na Plzeňsku.

"Už tato spolupráce dokázala, že podpora má velký smysl a dlouhodobý přínos pro krajinu i společnost. Pro nás je důležité, že tam mohou naši zaměstnanci trávit čas s rodinou. Skutečně to oceňují a navštěvují, a proto jsme se rozhodli pro další podporu. Naši lidé, které máme i v této oblasti, hlasovali pro tento projekt," uvedla Martina Frühaufová, provozní ředitelka firmy, která se podílela i na sázení sadu u Semněvic. IDEAL Automotive Bor, výrobce textilních dílů pro velké automobilky má v kraji závody v Boru a ve Stříbře s 1200 zaměstnanci.

Pozemek sadu je v majetku biskupství a dlouhodobě ho spravuje místní farmář. "Ten s výsadbou souhlasil a bude nadále zajišťovat údržbu travnatého porostu. O stromy bude pečovat obec," řekla mluvčí kraje Natálie Vainarová.

Starosta Antonín Kolář (Sdružení semněvických občanů) uvedl, že podzemní vodní zdroje vysychají a je potřeba obhospodařovat i povrch nad vrty. "Obec měla v minulosti problémy s vodou a je nutné dělat aktivní opatření, aby tady voda byla. Stromy ji zadrží, zastíní povrch a zabraňují přehřívání a vysychání," řekl. Obec s 200 obyvateli si podle Kolářd nechala zpracovat krajinotvornou studii, z níž vyšla opatření, která postupně realizuje. "Za tři roky jsme vysadili 400 stromů. Dnešní výsadba navazuje na stromořadí, kdy si lidé adoptovali stromy," uvedl.

Pavel Růžička z biskupství uvedl, že poskytnutím církevních pozemků podpořili kroky, které přinášejí konkrétní užitek přírodě i místním. "Toto je cíl naší práce, kdy se snažíme o udržitelné hospodaření a pro půdu, kterou církev získala zpět v restitucích, hledat ještě jiné využití než čistě ekonomické. Aby to mělo vyšší rozměr," řekl. Sad, jemuž dnes požehnal biskup Tomáš Holub, vysazovali také studenti Církevní ZŠ a SŠ Plzeň. Vhodnou druhovou skladbu a odborný dohled zajistila firma Arbocom z Nepomuku.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

