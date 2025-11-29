https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nova-alej-zlinskeho-kraje-vznikla-mezi-doubravami-a-velkym-orechovem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Nová Alej Zlínského kraje vznikla mezi Doubravami a Velkým Ořechovem

29.11.2025 00:43 | DOUBRAVY (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | KHAIRIL FAIZI / Flickr
Nová Alej Zlínského kraje vznikla v polovině listopadu mezi Doubravami a Velkým Ořechovem. Podél silnice je nově 77 stromů, dubů, ořešáků a slivoní švestek. Jde o první část dlouholetého projektu kraje. Každý rok je cílem vysadit minimálně sto stromů, řekl ČTK hejtman Radim Holiš (ANO).
 
"Všichni víme, že strom drží vlhkost, snižuje teplotu, drží klima, pomáhá ostatním živočichům a hlavně nám tu přírodu prostě zkrášluje. Proto jsme se rozhodli vytvořit dlouholetý projekt. Letos se k nám přidala firma Continental Barum," uvedl hejtman.

Stromy sázeli zástupci vedení kraje, pracovníci krajského úřadu i zaměstnanci otrokovického výrobce pneumatik Continental Barum, který je s více než 5000 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v kraji. Do dnešní akce se zapojila asi stovka lidí.

Stromy koupila otrokovická společnost. "Sázení stromů v regionu u nás patří k dlouholetým aktivitám. Je nám ctí, že jsme mohli společně se Zlínským krajem založit projekt Aleje Zlínského kraje, což bude mít skutečný dopad na naše okolí a budoucnost. Jedná se o náš dlouhodobý závazek k udržitelnosti a zapojení se do dění v našem regionu," uvedl jednatel společnosti Tomáš Belza.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

