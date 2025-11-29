Nová Alej Zlínského kraje vznikla mezi Doubravami a Velkým Ořechovem
29.11.2025 00:43 | DOUBRAVY (ČTK)
Foto | KHAIRIL FAIZI / Flickr
Stromy sázeli zástupci vedení kraje, pracovníci krajského úřadu i zaměstnanci otrokovického výrobce pneumatik Continental Barum, který je s více než 5000 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v kraji. Do dnešní akce se zapojila asi stovka lidí.
Stromy koupila otrokovická společnost. "Sázení stromů v regionu u nás patří k dlouholetým aktivitám. Je nám ctí, že jsme mohli společně se Zlínským krajem založit projekt Aleje Zlínského kraje, což bude mít skutečný dopad na naše okolí a budoucnost. Jedná se o náš dlouhodobý závazek k udržitelnosti a zapojení se do dění v našem regionu," uvedl jednatel společnosti Tomáš Belza.
