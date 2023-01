MPO spustí nové kolo aukcí na podporu stavby větrných či vodních elektráren

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v úterý spustí nové kolo aukcí na provozní podporu výroby elektřiny z nových nebo modernizovaných obnovitelných zdrojů. Aukce mají podporovat například stavbu větrných či vodních elektráren nebo bioplynových stanic. Ministerstvo si od toho slibuje mimo jiné další snížení závislosti země na zemním plynu z Ruska. Vyplývá to z informací MPO . Resort už první kolo aukcí vyhlásil loni na podzim, nikdo se však tehdy nepřihlásil. Nyní proto upravil podmínky.

Energetické aukce fungují v řadě evropských států, soutěží v nich výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

Ministerstvo chce prostřednictvím vyhlášených aukcí podpořit stavbu výroben elektřiny využívající bioplyn s výkonem od jednoho megawattu (MW), s celkovým instalovaným výkonem pěti MW, dále výstavbu větrných elektráren od šesti MW nebo s více než šesti zdroji elektřiny a s celkovým výkonem 30 MW a také nových nebo modernizovaných malých vodních elektráren s výkonem sedm MW. Zájemci mohou své projekty přihlašovat od úterý do 22. března.

Nová výzva navazuje na první kolo aukcí z loňského podzimu. MPO však tehdy nedostalo žádnou nabídku. Podle oborového serveru oEnergetice.cz se proto nyní rozhodlo upravit parametry aukce tak, aby bylo vyhlášení výzvy pro sektor atraktivnější. Jde především o zvýšení maximální výše ceny, kterou může zájemce v aukci požadovat, a to z původních 2376 Kč za megawatthodinu o 20 procent u vodních elektráren a bioplynových stanic, a o téměř 50 procent u větrných elektráren. Prodloužily se také lhůty pro dokončení staveb.

reklama