MPO vyhlašuje výzvu na podporu fotovoltaických systémů, rozdělí čtyři miliardy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu na podporu fotovoltaických systémů z Národního plánu obnovy. Na projekty jsou připraveny čtyři miliardy korun. Žádosti lze podávat od 22. března do 30. června. Cílem je rozvoj fotovoltaiky s možností akumulace a související náhrada fosilních zdrojů energie. Výzva má mimo jiné přispět ke zvýšení energetické soběstačnosti podnikatelů a úspoře provozních nákladů.

"Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku," řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Plánovaná alokace výzvy ve výši čtyř miliard korun je rozdělena na dvě aktivity. Na aktivitu A, kdy žadatel vlastní nemovitost nebo ji má celou v nájmu, jsou připraveny tři miliardy korun. Jedna miliarda pak podpoří aktivitu B, kdy má žadatel v nájmu pouze část nemovitosti, například střechu.

"V souladu s tím, co říkám od svého nástupu do funkce, je prioritou této výzvy co nejvíce podpořit zejména malé a střední podniky z aktivity A. V případě nevyčerpání alokace pro malé a střední podniky je ale možné finanční prostředky rozdělit i pro větší podniky," dodal Síkela.

Jedná se o průběžnou výzvu. Je otevřena pro všechny podniky, MPO tak podpoří jak malé a střední podniky, tak i ty velké. Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu je 35 procent, na akumulaci 50 procent. V případě Prahy 45 procent pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost z celkových způsobilých výdajů projektu.

