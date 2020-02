Muž obchodoval s chráněným hmyzem, policie zajistila 9100 kusů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje Brněnská policie zajistila u profesionálního entomologa z Frýdeckomístecka přes 9100 kusů hmyzu, především motýlů za miliony korun, muž je podezřelý z obchodování s chráněným hmyzem.

Brněnská policie zajistila u profesionálního entomologa z Frýdeckomístecka přes 9100 kusů hmyzu, především motýlů za miliony korun, muž je podezřelý z obchodování s chráněným hmyzem. Jde například o jasoně červenooké či jasoně dymnivkové, jejich vlastnění, natož obchodování s nimi, je zakázáno. V případě uznání viny u soudu muži hrozí až tři roky vězení.

Muže policie podezírá z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. "Pokud jde o počet kusů, jde o největší případ v České republice minimálně za poslední roky," uvedl kriminalista Josef Bečvář.

Podezřelé prodeje začali policisté prověřovat už v září roku 2018, podnětem pro zahájení úkonů trestního řízení se staly nabídky neživých preparovaných zvláště chráněných druhů motýlů na zahraničním aukčním portálu. V nabídce jednoho z prodejců totiž byly i druhy jasoňů, které jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený.

Například jasoň červenooký patří mezi druhy přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením. V ČR je označený za vyhynulý, kdy se původní populace na našem území nevyskytuje od 30. let 20. století. Mezi sběrateli je proto velmi ceněný, prodejní cena se pohybuje v rozmezí od 30 do 250 eur za kus (v přepočtu až 6300 Kč).

Policisté případ nejdříve odložili, protože se konkrétního člověka nedopátrali, záhy však zjistili, že se prodeje uskutečňují z ČR. "Prodejce se totiž ve svých nabídkách snažil vyvolat dojem, že je obchod uskutečňovaný ze zahraničí, konkrétně ze Spojených států amerických," uvedl kriminalista Radim Hönig. Muže vypátrali na Frýdeckomístecku. Při domovní prohlídce zajistili přes 9100 kusů hmyzu ve stovkách druhů. Z toho bylo přes 1850 kusů jasoně červenookého.

"Jen kdyby prodal všechny jasoně červenooké, získal by kolem tří milionů korun. Kolik by získal prodejen všech kusů, to se zatím nedá přesněji určit, bylo by to ale v řádech milionů," uvedl Hönig.

Vlastnění či obchodování s takto chráněnými druhy je přitom přísně zakázáno, nikdo bez povolení krajského úřadu nesmí vlastnit ani jeden z těchto kusů, natož s nimi obchodovat. "Jde o profesionálního entomologa, který není zaměstnán. U muže jsme mimo jiné zajistili i v přepočtu asi 950.000 korun, domníváme se, že peníze muži sloužily jako pokladnička a pocházejí z výnosu z trestné činnosti," uvedl Hönig.

Případ policie prověřuje, sbírka motýlů poputuje na zkoumání do Prahy. O jejím osudu rozhodne soud, pravděpodobně však zamíří do muzea. Muži v případě odsouzení hrozí trest vězení s horní hranicí do tří let.

