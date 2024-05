Muzeum Semenec v Týně nad Vltavou otevřelo novou výstavu Labyrint

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přírodovědné muzeum Semenec v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku si připomíná 30 let od vzniku areálu, ve kterém se zaměřují na přírodu. Na ploše čtyř hektarů nejprve v 90. letech vznikla záchranná stanice pro handicapovaná zvířata z volné přírody a v roce 2013 tam vybudovali přírodovědné muzeum. Ve středu 1. května otevřelo venkovní výstavu Labyrint. Nedávno vysázený kruhový labyrint z keřů doplní expozice koláží na téma knihy Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce, řekla ČTK provozovatelka muzea Semenec Barbora Šímová.

Labyrint je bludiště vzniklé z keřových výsadeb, což je zároveň ukázka toho, co lze použít na živé ploty. Prostor má tvar kruhu o průměru 30 metrů, v němž lze realizovat výukové programy. Návštěvník při procházení labyrintem uvidí témata z knihy J. A. Komenského, například poutník potkává alchymisty, a přes QR kód si může poslechnout i citáty z knihy.

V dubnu muzeum otevřelo vnitřní expozici Ze zemských pokladů, ve které představují mineralogický systém a horniny z České republiky i ze zahraničí. Vystavují unikátní soubor různých podob soli nebo ukazují, jak minerály vypadají pod UV zářením. Expozici Rozárium už sice měli, ale letos ji předělali a hlavně rozšířili, vytvořili záhony a cesty, aby se návštěvníci lépe dostali k růžím.

Areál ročně navštíví 6500 až 7000 návštěvníků. Polovinu z toho tvoří turisté, polovinu školy, které tam jezdí na výukové programy nebo výlety. „Paradoxně máme aktuálně více návštěvníků než před covidem, to k nám jezdily pouze školy. Právě za covidu lidé hledali venkovní prostory, a díky tomu jsme se stali turistickým cílem,“ řekla Šímová. Otevřeno je od dubna do října, mimo letní prázdniny o víkendech od 10:00 do 17:00, v červenci a srpnu denně od 10:00 do 19:00.

Provoz celého areálu ročně stojí přibližně 2,5 milionu korun. Od města Týn nad Vltavou má muzeum příspěvky, které pokryjí 70 procent nákladů na údržbu areálu. Na různé programy shání granty. Zbytek peněz na chod i na tři zaměstnance si musí vydělat. Vstupné neměnili ani loni, ani letos. Podle Šímové ale v příštím roce o zdražení uvažují.

Přírodovědné muzeum Semenec v Týně nad Vltavou stojí na původně plánovaném hřbitově. V 70. letech zde mělo vzniknout pohřebiště v souvislosti se stavbou Jaderné elektrárny Temelín (JETE). Mělo sloužit jako náhrada hřbitovů ze zaniklých obcí z okolí ochranného pásma JETE. A také se předpokládalo, že v Týně nad Vltavou bude žít až 40.000 lidí. V současnosti jich tam bydlí skoro 8000.

