Nové a úsporné technologie budou tento rok hlavními tématy výstav Země živitelka a Hobby

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích se v tomto roce více zaměří na moderní technologie v zemědělství, bude mít podtitul Nová éra zemědělství. Výstava Hobby určená pro zahrádkáře a kutily bude klást důraz na energické úspory a ekologické zdroje energie. Mimo tyto velké hlavní výstavy se chce výstaviště prezentovat jako prostor pro různé akce a kongresy, kterých je tam ročně od 50 do 60. Plány na tento rok představili zástupci Výstaviště České Budějovice.Výstava Hobby v květnu rozšíří prezentaci karavanů, zaměří se na možnosti úspor energií a ekologické zdroje energie. "Obsadili jsme celý pavilon T1, cílem je, abychom dokázali obsadit i pavilony Z a T2,“ řekl obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna. Zároveň s Hobby se koná výstava Czech Food Expo. V tomto roce by organizátoři chtěli prezentovat více krajů a jejich regionálních produktů, pozvat více zástupců maloobchodu, hotelů a restaurací nebo zapojit studenty odborných škol. Obě akce letos dohromady přilákaly 41.777 návštěvníků z celé republiky a přijelo přes 100 vystavovatelů.

Výstava Země živitelka s podtitulem Nová éra zemědělství by měla rozšířit nabídku nových technologií, robotů a využití umělé inteligence v zemědělství. Na letošním ročníku vystavovatelé představili využití chytrých technologií v zemědělství v projektu Smart Farming. Země živitelka letos přilákala rekordní počet návštěvníků, kterých přišlo 129.396, a vystavovatelů bylo 630.

V listopadu bude výstaviště patřit výstavě Vzdělání a řemeslo, na které se prezentují školy různého typu a zaměření a možnosti budoucího zaměstnání pro studenty. Tento rok, kdy bude její 30. ročník, se chce více zaměřit na řemeslo a na práci v zemědělství, více zapojit zaměstnavatele, aby vznikaly vazby mezi nimi a školami. Jedním z témat také bude využívání umělé inteligence ve školství. Letošní návštěvnost byla 14 000 lidí a zúčastnilo se 120 vystavovatelů.

"Novinkou je, že se Výstaviště stalo členem České eventové asociace, to nám umožňuje i nějaké zviditelnění na celorepublikové bázi,“ dodal Kuběna. Kromě těchto velkých akcí, které pořádá výstaviště, se v jeho prostorách konají další akce, výstavy, plesy konference a kongresy. Tento rok to budou například Revmatologický kongres, Travelcon, Čokoládový festival, Energetická konference.

"Střední hodnota konference je 700 až 800 lidí. To má také pozitivní vliv na ekonomiku celého města, protože ti lidé tu někde bydlí, stravují se. A pak jsou akce, které vzniknou mimoděk, ať to bylo očkovací centrum za covidu. A během letošních povodní se výstaviště během 24 hodin stalo centrem pytlování pro celý region. To potvrzuje univerzálnost výstaviště,“ dodal předseda představenstva Mojmír Severin.

reklama