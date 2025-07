Vltavská štafeta míří do Zlaté Koruny, v Krumlově putovala vysoko nad řekou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Štafeta Národního památkového ústavu (NPÚ) Vltava slavná a splavná se dnes přesouvá z Českého Krumlova do kláštera ve Zlaté Koruně. Kapsle s vodou z Vltavy putuje od pramenů řeky až do Prahy. Během dvouměsíční cesty si ji předávají různé osobnosti. V sobotu večer v České Krumlově kapsli přenesl slackliner po laně nataženém ve výšce 70 metrů nad hladinou Vltavy.Ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec řekl, že symbolický most připomněl všechna propojení a spojení, která při štafetě vznikají. "A zároveň jsme připomněli Svatého Jana Nepomuckého, jenž je patronem všech mostů. A my jsme ten náš most vztyčili mezi kostelem Svatého Víta, kde je kaple Jana Nepomuckého, a mezi rezidencí Schwarzenbergů, kteří byli největšími podporovateli svatojánského kultu," uvedl Pavelec. Kapsli v sobotu nad Českým Krumlovem přenesl na laně slackliner Josef Vychodil v přestrojení za anděla.

Dnes se štafeta za doprovodu Schwarzenberské granátnické gardy přesune do českokrumlovské zámecké Mincovny, v níž nově sídlí Palác ilustrace, a poté do kulturního centra Port 1560 v areálu pivovaru. Závěr etapy obstarají Martin Fürst, českokrumlovský pediatr, a Margaretka Matrtajová, která trpí spinální svalovou atrofií II. typu. Český Krumlov štafeta opustí dnes po poledni. Ujmou se jí skauti, kteří ji po vodě převezou do zlatokorunského kláštera.

Projekt Vltava slavná a splavná má za cíl představit památky podél řeky, připomenout místa, která zanikla po výstavbě vltavské kaskády, a ukázat důležitost řeky pro hospodářský, kulturní, společenský a přírodní vývoj. Vyvrcholením bude v září otevření stejnojmenné výstavy v Praze. To vše má směřovat k budoucímu zapsání Vltavy mezi evropské kulturní stezky, které vyhlašuje Rada Evropy.

Kapsle s vodou z řeky vyrazila na začátku července od pramenů Vltavy poblíž Kvildy na Prachaticku. Během cesty navštíví přes 40 míst spojených s některým ze symbolů, které se představí na výstavě Vltava slavná a splavná. Jsou to obrazy, fotografie, sochy, vltavské perly a zlato, archeologické nálezy, sportovní trofeje nebo technické památky.

Kvůli projektu dnes do Českého Krumlova dorazili i českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, který společně s prelátem Václavem Píchou v sobotní podvečer sloužil requiem za Eleonoru a Adama ze Schwarzenberga.

Až kapsle s vodou dorazí 4. září do Jízdárny Pražského hradu, manželka prezidenta Eva Pavlová ji vlije do speciálního skleněného srdce řeky a zahájí výstavu Vltava slavná a splavná. Na výstavě bude kolem 500 exponátů.

