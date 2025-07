Nová výstava v Muzeu Kroměřížska přenese návštěvníky do světa zvířat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nová výstava v Muzeu Kroměřížska přenese návštěvníky zábavnou a hravou formou do světa zvířat. V Galerii v podloubí na kroměřížském Velkém náměstí je otevřena od začátku července, potrvá do 24. srpna, sdělila ČTK mluvčí muzea a kurátorka výstavy Martina Malá. Výstavu pojmenovanou Mezi námi zvířaty připravilo liberecké vědecké centrum iQLandia.Přichystáno je 15 interaktivních exponátů, na kterých si zájemci mohou na vlastní kůži porovnat své schopnosti s vybranými živočichy. "Můžete si vyzkoušet, jak byste obstáli ve srovnání s medvědem, klokanem nebo slonem. Zjistíte, jak dobře slyšíte, nebo si ověříte, zda dokážete rozpoznat různé pachy tak jako zvířata," uvedla Malá. Pro nejmenší návštěvníky je připraveno včelí bludiště nebo možnost obtisku těla.

Výstavu, která spojuje zábavu a poučení, doplňují exponáty ze zoologické sbírky Muzea Kroměřížska. Nechybí mezi nimi například výr velký, psík mývalovitý, tchoř tmavý, brkoslav severní nebo lišaj smrtihlav. "Návštěvníci o nich zjistí zajímavá fakta," uvedla kurátorka.

Téma výstavy bude také námětem prázdninových střed. Další akce se uskuteční se 23. července a 6. srpna, vždy od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00. Je vhodná pro rodiny s dětmi, jež se pod vedením lektorky dozvědí překvapivé informace ze zvířecí říše. "Děti dostanou Pas přítele zvířat. Čeká na ně vědomostní stezka, hry, kvízy, vyrábění a spousta zábavy. Za to vše pak získají odměnu," uvedla edukátorka Lenka Pěluchová, která program připravila.

Muzeum Kroměřížska bude v červenci a srpnu otevřeno denně, a to i v pondělí. Lidé do něj mohou vyrazit od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00.

