Myslivci od prosince zastřelili v Moravskoslezském kraji přes 3000 divočáků

Myslivci od prosince, kdy se jako prevence před africkým morem prasat rozšířila oblast s intenzivním odlovem, zastřelili v Moravskoslezském kraji více než 3000 divokých prasat. Všechny vzorky otestované na tuto nákazu byly zatím negativní. ČTK to řekli ředitel Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Severin Kaděrka a ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Zbyszek Noga.

Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Oblast s intenzivním odlovem byla kvůli šíření nákazy v Polsku a Německu vyhlášena nejprve v nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje. Od prosince se rozšířila na pohraniční dalších krajů včetně Moravskoslezského. Pásmo zahrnuje území zhruba do 35 kilometrů od hranic.

"Hlídají se tam střelená prasata i uhynulá nebo sražená, těch je samozřejmě mnohem méně," řekl Noga. Myslivci dostávají peníze za zastřelená i nalezená uhynulá divoká prasata. Veterináři se je tím snaží motivovat k většímu odlovu černé zvěře. Pokud se choroba dostane do chovu prasat, musí se chov vybít. "Zástřelné je 2000 korun a nálezné je v oblasti s intenzivním odlovem proti klasickému náleznému zvýšené z 2000 na 3000 korun," řekl Noga.

Jen za prosinec, tedy první měsíc, kdy byla oblast intenzivního odlovu v kraji vytyčena, převzala pracoviště moravskoslezské veterinární správy 1169 vzorků ze zastřelených divokých prasat. "Je toho hodně a pokračuje to dál, už je to více než 3000 prasat zastřelených v Moravskoslezském kraji a je teprve březen. To samozřejmě od nás vyžaduje větší úsilí, administrativu, sledování, potvrzování zástřelného," řekl Noga.

Česká republika je od března 2019 oficiálně považována za stát bez nákazy africkým morem prasat, v Evropě se s ní však potýká řada zemí. "Jsme jediní, kteří dovedli ohnisko afrického moru prasat zlikvidovat," řekl Kaděrka.

Africký mor se v České republice poprvé objevil v červnu 2017 u Zlína a mimo Zlínsko se nerozšířil. Poslední pozitivní případ této choroby veterináři zaznamenali u uloveného divokého prasete v roce 2018.

