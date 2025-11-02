https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/myslivci-pocet-zajicu-v-cesku-nevzroste-bez-spoluprace-se-zemedelci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Myslivci: Počet zajíců v Česku nevzroste bez spolupráce se zemědělci

2.11.2025 19:54 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | DS Williams / Flickr
Počet zajíců v Česku nevzroste bez větší spolupráce mezi myslivci a zemědělci. Právě způsob zemědělského hospodaření spolu s tlakem predátorů, třeba lišky nebo kuny, způsobil významný pokles populace zajíců v posledních desetiletích. Na dotaz ČTK to uvedl předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. Zajíce mohou myslivci lovit ode začátku listopadu, s ohledem na jeho výskyt je ale lov spíše omezený a cílený.

 
"Dnešní realitou je, že sklizená zemědělská pole se následně desikují proti plevelům a zajíci po určitou část podzimu zcela postrádají v konkrétních podmínkách potravní nabídku. Zajíc není migrujícím druhem a z tohoto důvodu má omezený přístup k potřebným složkám krmení," řekl Janota. Desikace je přerušení vegetace chemickými prostředky.

K 31. březnu 1987 dosahoval jarní kmenový stav zajíců na českém území počtu 549 821, loni podle dat Českého statistického úřadu činil 255 916. Zatímco v roce 1987 myslivci odstřelili 158 470 zajíců, v loňské sezoně to bylo 36 412 zajíců. Meziročně pokles odstřelů činí necelé 4000.

V posledních letech myslivci sice zaznamenávali nepatrný nárůst zaječí populace v některých honitbách, nejedná se ale o významnou expanzi a jejich úbytek se dosud nepodařilo zastavit. Stavy zajíců polních začaly klesat v 70. a 80. letech minulého století.

Jednou z účinných metod, jak navýšit zaječí populace, je podle Janoty zakládání biopásů pro zvěř a postupná fragmentace krajiny. Pro zajíce je potřeba vytvořit místa, kde celoročně nejdou potravu a kryt, uvedl. "Nezanedbatelnou roli hraje i tlumení významných predátorů ze strany myslivců. Bez spolupráce s hospodařícími zemědělskými subjekty se nedá očekávat vzestup populace zajíců v jednotlivých lokalitách jejich výskytu," řekl Janota.

V některých honitbách podle Janoty docela funguje vypouštění zajíců z odchovů - jde ale spíše o posilování stávajících populací nebo o obnovu v místech, kde zajíci zcela vymizeli. Úspěšnost závisí na prostředí a na tom, jak se daří snižovat počty predátorů. Podle Janoty však nelze očekávat, že by se touto cestou podařilo vrátit počet zajíců na úroveň 70. let minulého století.

Lov zajíce je v dnešní době i s ohledem na jeho výskyt spíše omezený a cílený. Myslivci zajíce nadále loví v lokalitách, kde jsou stavy přijatelné, nebo kde způsobují škody. "Jde o vinohrady, výsadby mladých stromků, ovocné školky. Dá se předpokládat, že lov zaječích populací bude v následujících letech značně omezen z důvodu stále více se rozšiřující myxomatózy," podotkl Janota.

Myxomatóza je mimořádně agresivní choroba, která dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků. Onemocnění se letos koncem srpna objevilo u uhynulých zajíců ze Znojemska. Na člověka či domácí zvířata není přenosné.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
MU

Michal Ukropec

2.11.2025 20:16
Dobrý den přeji pane Janota. Máte za sebou už dvě volební období. Za tu dobu se vnímání myslivosti u veřejnosti dost posunulo. Opravdu chcete ve své činnosti navázat na dosažené výsledky a myslivost v ČR úplně zlikvidovat? Co jste třeba pro ty zajíce udělali za posledních 10 let?
