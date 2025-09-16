https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/myslivci-v-jihoceskem-kraji-ulovili-v-uplynule-sezone-185.200-kusu-zvere
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Myslivci v Jihočeském kraji ulovili v uplynulé sezoně 185 200 kusů zvěře

16.9.2025 18:41 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Andy Rogers / Flickr.com
Myslivci na jihu Čech ulovili v uplynulé sezoně 185 200 kusů zvěře. Je to o 4000 méně než o rok dříve. Nejčastěji zastřelili pernatou zvěř, což jsou kachny a bažanti, dohromady jich ulovili téměř 137 000 kusů. Vyplývá to z aktuálních informací Českého statistického úřadu. Myslivci na jihu Čech měli na počtech ulovené zvěře v celé republice největší podíl.
 
"V Česku bylo od 1. dubna 2024 do 31. března 2025 odstřelem uloveno celkem 1,028 milionu kusů vybraných druhů zvěře, tedy o 5,4 procenta méně než v předchozím období. Jihočeský kraj se na tom podílel 18 procenty," uvedla Ivana Vacková z jihočeské pobočky Českého statistického úřadu.

Výrazně klesl počet ulovené srstnaté zvěře. Do této kategorie patří například srny, jeleni, mufloni nebo prasata divoká. "Nejprudší pokles zaznamenal lov černé zvěře, kdy bylo zastřeleno 22 800 kusů," uvedla Vacková. Znamená to, že počet ulovených prasat meziročně klesl o více než 31 procent. O sezonu dříve jich myslivci ulovili 33 306.

Naopak se zvýšilo množství v případě srnčí zvěře. V uplynulé sezoně myslivci ulovili 17 254 kusů, což je zhruba o 11 procent více než o rok dříve.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kamzík horský Foto: xulescu_g Flickr Obvinění z pytláctví čelí muž, jenž zastřelil kamzíka v honitbě na Českolipsku Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock Ústí nad Labem apeluje na občany, aby nekrmili přemnožená divoká prasata srnec obecný Foto: Frank Vassen Flickr Množství zvěře na jižní Moravě se výrazně nemění, stavy se nedaří snížit

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 88

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 72

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 82

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 15

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 27

Projekt největší baterie na světě si zajistil financování pro stavbu

Diskuse: 37

Srna zebru nezná

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist