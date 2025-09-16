Myslivci v Jihočeském kraji ulovili v uplynulé sezoně 185 200 kusů zvěře
16.9.2025 18:41 (ČTK)
Výrazně klesl počet ulovené srstnaté zvěře. Do této kategorie patří například srny, jeleni, mufloni nebo prasata divoká. "Nejprudší pokles zaznamenal lov černé zvěře, kdy bylo zastřeleno 22 800 kusů," uvedla Vacková. Znamená to, že počet ulovených prasat meziročně klesl o více než 31 procent. O sezonu dříve jich myslivci ulovili 33 306.
Naopak se zvýšilo množství v případě srnčí zvěře. V uplynulé sezoně myslivci ulovili 17 254 kusů, což je zhruba o 11 procent více než o rok dříve.
