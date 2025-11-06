Myslivci v posledních dvou letech zaznamenali výskyt vlků kolem České Třebové
Myslivci již na jaře zahlédli březí vlčici, podle Hájka od té doby přibyla vlčata a vytvořila se smečka. Jde o čtyři až pět dvojic dospělých zvířat. Do okolí České Třebové se dostala pravděpodobně z blízkých hor. "Mám zprávu od kamarádů z Tatenic, kde funguje poměrně početná smečka. Když se sekala kukuřice a čekali na prasata, z porostu vyběhlo 11 vlků. Je to kousek od Jeseníků, to by byla přirozená cesta jejich šíření," uvedl Hájek. Nevylučuje ale ani možnost, že některé vypustili po předchozím odchovu do přírody ochránci přírody.
Vlk je velice plachá a ostražitá šelma a kontaktu s člověkem se raději vyhýbá. Do problémů se ale mohou dostat majitelé psů, kteří je nechají volně pobíhat. Při náhodném setkání s vlky vnímají predátoři psa jako narušitele teritoria a setkání může mít pro psa fatální následky.
Pode organizace Hnutí Duha se vlci vyskytuji v Česku na mnoha místech, například v Krušných, Lužických, Novohradských a Orlických horách, v Jeseníkách, na Šumavě či v Beskydech a Javorníkách. Podařilo se také prokázat rozmnožování vlků na území Kokořínska a Ralska.
