https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/myslivci-v-poslednich-dvou-letech-zaznamenali-vyskyt-vlku-kolem-ceske-trebove
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Myslivci v posledních dvou letech zaznamenali výskyt vlků kolem České Třebové

6.11.2025 17:42 | ČESKÁ TŘEBOVÁ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Myslivci a lesníci zaznamenali v okolí České Třebové v posledních dvou letech výskyt vlků. Jejich počet odhadují zhruba na deset, postupně jich ale bude zřejmě přibývat. Šelmy byly zachycené na snímcích z fotopastí, několik lidí je také vidělo pomocí zařízení na noční vidění, řekl ČTK Miloš Hájek z Mysliveckého sdružení Rybník Třebovice. Opatrní by měli být majitelé psů, kteří zvířata venčí v přírodě, a také chovatelé ovcí a koz, současné ohrady nejsou pro vlky žádnou překážkou.
 
"Zatím to odnášejí mufloni, jsou nejpomalejší. A berani, kteří mají tendenci se bránit rohy a otáčejí se za predátorem, tak když jsou alespoň dva vlci, tak ho prostě strhnou," uvedl Hájek.

Myslivci již na jaře zahlédli březí vlčici, podle Hájka od té doby přibyla vlčata a vytvořila se smečka. Jde o čtyři až pět dvojic dospělých zvířat. Do okolí České Třebové se dostala pravděpodobně z blízkých hor. "Mám zprávu od kamarádů z Tatenic, kde funguje poměrně početná smečka. Když se sekala kukuřice a čekali na prasata, z porostu vyběhlo 11 vlků. Je to kousek od Jeseníků, to by byla přirozená cesta jejich šíření," uvedl Hájek. Nevylučuje ale ani možnost, že některé vypustili po předchozím odchovu do přírody ochránci přírody.

Vlk je velice plachá a ostražitá šelma a kontaktu s člověkem se raději vyhýbá. Do problémů se ale mohou dostat majitelé psů, kteří je nechají volně pobíhat. Při náhodném setkání s vlky vnímají predátoři psa jako narušitele teritoria a setkání může mít pro psa fatální následky.

Pode organizace Hnutí Duha se vlci vyskytuji v Česku na mnoha místech, například v Krušných, Lužických, Novohradských a Orlických horách, v Jeseníkách, na Šumavě či v Beskydech a Javorníkách. Podařilo se také prokázat rozmnožování vlků na území Kokořínska a Ralska.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rys ostrovid v Brdech Foto: Josef Cink V Brdech zaznamenaly fotopasti po letech opět rysa ostrovida Medvěd hnědý Foto: Depositphotos Experti: Hlášení o medvědech v Česku jsou dezinformace a panika Medvěd hnědý Foto: Depositphotos Výskyt medvědů v ČR a jejich původ prověřují policisté, ochránci přírody i ČIŽP

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist